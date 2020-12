Maanvyöry iski asuintaloihin Norjassa lähellä Osloa – yksi vakavasti loukkaantunut

Norjassa yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti maanvyöryn iskettyä asuinalueelle Gjerdrumissa muutaman kymmenen kilometrin päässä Oslosta, paikallinen poliisi ilmoittaa. Yhteensä yhdeksän ihmistä on loukkaantunut ja ainakin 150-200 ihmistä on evakuoitu.

Vyöryn alla jääneiden tai sen uhkaamien talojen asukkaita on sijoitettu tilapäisesti muun muassa paikalliselle kaupungintalolle ja hotelleihin.

Pelastusviranomaisten mukaan toistaiseksi kenenkään ei tiedetä kuolleen, mutta tilanteesta ei ole vielä täyttä kokonaiskuvaa.

Aikaisemmin aamupäivällä poliisi ilmoitti useiden ihmisten olevan kateissa, mutta perui sittemmin lausuntonsa.

– Meillä ei ole tietoa kadonneista henkilöistä, mutta oletamme, että ihmisiä saattaa olla kateissa. Tuhoutuneissa taloissa ja rakennuksissa voi olla ihmisiä, tutkinnanjohtaja Roger Pettersen sanoi paikalliselle yleisradioyhtiö NRK:lle.

Kaikkia alueen taloja ei ole vielä päästy tutkimaan. Yli 600 kotitaloutta alueella on ilman sähköä.

NVE: Suuret maanvyöryt muualla kunnassa epätodennäköisiä

Viranomaiset saivat ilmoituksen laajasta maanvyörystä aamuyöllä noin kello 4. Useita vyöryjä on sattunut senkin jälkeen, kun poliisi saapui paikalle.

– Olemme saaneet viestejä epätoivoisilta ihmisiltä, ​​jotka ovat soittaneet poliisin hätänumeroon ja sanoneet, että koko talo on liikkeessä ja että he ovat vielä kattotiilien ja eristysten alla, Pettersen sanoo.

Pelastustöihin osallistuu suuri määrä viranomaisia ja vapaaehtoisia. Ainakin kaksi helikopteria kiertää aluetta. Oslon yliopistollinen sairaala on asetettu katastrofivalmiuteen. Paikalle on lähetetty useita ambulansseja.

Paikalla on myös Norjan vesi- ja energiaviranomaisen (NVE) geologeja. Heidän tehtävänään on määritellä, milloin on turvallista mennä alueelle. NVE:n mukaan on epätodennäköistä, että vastaavia suuria maanvyörymiä nyt sattuisi muualla Romeriken kunnassa, johon Gjerdrum kuuluu.

Omaisuusvahingoista ei toistaiseksi ole arviota, mutta Pettersenin mukaan maanvyörymä ulottuu 700 metriin ja vaikuttaa vähintään neljääntoista osoitteeseen. Gjerdrum on iso asuinalue, jossa asuu useita tuhansia ihmisiä.

