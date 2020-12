Maksaminen mutkistuu vuodenvaihteen jälkeen – pienetkin maksut voivat vaatia pankkitunnusten käyttöä

Sähköisen maksamisen käytännöt muuttuvat vuoden 2021 alussa.

Muutoksen myötä vahvan tunnistautumisen vaatimus koskee kaikkea sähköisesti tapahtuvaa maksamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pankkitunnuksia saattaa tarvita entistä useammin.

Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Teija Kaarlela arvioi, että arjessa uudistus näkyy eniten ulkomaisissa verkkokaupoissa asioidessa sekä erilaisten kännykkäsovellusten käytössä.

– Tyypillisimpiä muutoksen kohteeksi joutuvia ovat sovellukset, joita on voinut käyttää, kun on kerran syöttänyt sovellukseen maksukortin numeron, sanoo Kaarlela.

Muutoksen taustalla on EU:n maksupalveludirektiivi. Sääntelyn piti tulla voimaan jo syyskuussa 2019, mutta sille myönnettiin siirtymäaikaa vuoden 2021 alkuun.

Pari pyyhkäisyä sovelluksessa ja tankki täyteen. Moni on tottunut vaivattomuuteen, jota mobiilimaksaminen tarjoaa.

Osuuskaupan ABC-liikenneasemilla toimiva mobiilisovellus on yksi esimerkki maksamisesta, jonka jouhevuus saattaa kärsiä uudistuksen vuoksi.

– Kyllä me vähän pelkäämme, että alkuvaihe on haastava, ja meillä on huoli, että osa asiakkaista vaihtaa takaisin korttimaksamiseen, sanoo kehityspäällikkö Mia Laakso SOK:sta.

ABC:n maksusovellus otettiin käyttöön vuonna 2016. Laakson mukaan maksutapahtumia on nykyisin satojatuhansia joka kuukausi.

Vuodenvaihteen jälkeen sovelluksella maksaminen saattaa vaatia asiakkaan kirjautumista myös verkkopankkitunnuksilla tai pankki voi lähettää tekstiviestillä koodin, joka pitää näppäillä puhelimeen.

Käytännöt voivat vaihdella pankeittain, ja pankeilla on myös mahdollisuus tehdä riskiarvio ja päästää maksuja läpi ilman tunnistautumista.

– Me emme pysty kauppiaana vaikuttamaan asiaan, vaan me lähetämme asiakkaan aina tunnistautumispolkuun, sanoo Laakso.

Käytännössä vahvaa tunnistautumista ei vaadita jatkossakaan jokaisella kerralla, kun käyttää esimerkiksi kännykkäsovelluksella maksamista.

Käytäntö muistuttaa monelle kaupan kassalta tuttua lähimaksamista. Maksukortin pin-koodia ei kysytä aina, mutta se pitää kuitenkin säännöllisesti näppäillä maksupäätteeseen. Lähimaksamisen eurorajoihin tai pin-koodin tarkistuksiin vuodenvaihteen uudistuksella ei ole vaikutusta.

Vahvan tunnistautumisen hetkeä on vaikea ennakoida. Teija Kaarlela neuvookin pitämään pankkitunnukset aina mukana, kun aikoo maksaa verkko- ja mobiiimaksuja.

– Nykyisin se on helpompaa, kun tunnistautumissovelluksen saa puhelimeen.

Kaarlela neuvoo valmistautumaan myös siihen, ettei kaikki toimi heti tammikuun alussa täydellisesti.

– Maksaminen on sen verran monimutkainen tekninen kokonaisuus, etten usko, että kaikkea on pystytty testaamaan.

Maksupalveludirektiivin ajatuksena on suojata kuluttajaa ja lisätä verkossa maksamisen turvallisuutta. Joissain tapauksissa tämä tarkoittaa, että sujuvuus voi kärsiä.

– Maksamisen äärimmäinen turvallisuus ja äärimmäinen helppous ovat vähän janan eri päissä, mutta teknologia kehittyy koko ajan, sanoo Kaarlela.