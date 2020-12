Marin kiittää suomalaista sisua uudenvuoden tervehdyksessään – pääministerin mielestä Euroopan talouden toipuminen pandemiasta on Suomelle kriittisen tärkeää

Pääministeri Sanna Marin (sd.) painottaa, että Euroopan talouden toipuminen pandemiasta ja sen aiheuttamasta taloudellisesta kriisistä on Suomelle kriittisen tärkeää.

– Me emme voi ratkaista pandemiaa yksin, vaan sen selättämiseksi tarvitaan yhteistä onnistumista. Yhtä lailla talouden nostamiseksi tarvitaan yhteisiä ponnistuksia kansallisten toimien lisäksi, Marin sanoo uudenvuoden tervehdyksessään.

EU on sopinut 750 miljardin euron elpymispaketista koronaviruspandemian aiheuttamasta talouskriisistä toipumiseen. Suomessa pakettia on kritisoinut etenkin oppositiopuolue perussuomalaiset.

EU-komissio lainaa elvytysrahat rahoitusmarkkinoilta jakaakseen ne edelleen jäsenmaille avustuksina ja lainoina.

Marinin mukaan Suomi laatii parhaillaan omaa elpymissuunnitelmaansa osana EU:n tukipakettia.

– Suomen kestävän kasvun ohjelmalla pyrimme edistämään niin nopeavaikutteista elpymistä kuin pitkällä aikavälillä välttämätöntä elinkeinoelämän rakenteiden ja julkisten palveluiden uudistumista.

Ohjelman painopistealueita ovat muun muassa koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminta, vihreä siirtymä ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen.

Suomi on osoittanut jälleen vahvuutensa

Marin kiittää tervehdyksessään suomalaista yhteiskuntaa, jonka hän toteaa jälleen osoittaneen vahvuutensa vaikeuksien kohdatessa. Hän nostaa esiin niin toimivan terveydenhuoltojärjestelmän, luotettavat viranomaiset ja vakaan demokratian kuin osaavat opettajat, hyvät digitaaliset valmiudet ja ihmisten kyvyn sopeutua nopeasti yllättäviin tilanteisiin.

– Suomalaisissa on sisua ja sitkeyttä.

Pääministeri huomauttaa, että alkavana vuonna on jatkettava yhteiskunnan uudistamista sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävämmäksi. Hän lupaa, että toimia tehdään tavalla, joka pitää kaikki ihmiset ja alueet mukana muutoksessa.

– Vaikka tämä vuosikymmen alkoi tavalla, jota emme osanneet vielä viime vuonna ennakoida, voimme yhä tehdä tästä ratkaisujen vuosikymmenen. Se vaatii meiltä rohkeutta, yhteistyötä ja kykyä sietää epävarmuutta. Samoja asioita, joita koronavuosi on meiltä kaikilta vaatinut.

Marin myös peräänkuuluttaa edelleen malttia toimia vastuullisesti, vaikka koronarokotukset on aloitettu ja edessäpäin näkyy valoa.

– Pandemia ei ole ohi, ja väestön kattavan rokotesuojan saamisessa menee vielä aikaa.

Sanna Nikula

STT

