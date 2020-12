Markkanen avausviisikossa Chicagon avatessa harjoituspelikautensa

Lauri Markkanen on Chicago Bullsin avausviisikossa, kun NBA-koripalloliigan joukkue pelaa ensimmäisen harjoitusottelunsa kohti 22. joulukuuta alkavaa kautta. Bulls kohtaa Chicagossa Houston Rocketsin yöllä Suomen aikaa.

Bullsin edellisestä pelistä on aikaa huimat 275 päivää, sillä koronaviruspandemia päätti joukkueen osalta NBA-kauden jo maaliskuussa. Chicagon muut avausmiehet ovat takamiehet Coby White ja Zach LaVine, laitamies Otto Porter Jr. ja sentteri Wendell Carter Jr., Bulls kertoo Twitterissä. Ottelu on ensimmäinen Bullsin uudelle päävalmentajalle Billy Donovanille.

Chicago kohtaa Houstonin uudelleen maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Harjoituspelinsä joukkue päättää vieraspeleihin Oklahoma Cityä vastaan ensi viikolla.

Runkosarjakauden Bulls avaa jouluaaton vastaisena yönä Suomen aikaa, kun Chicagoon saapuu vieraaksi Atlanta Hawks.

https://twitter.com/chicagobulls/status/1337444790703710208

STT

