Markkanen sivussa Bullsin yön ottelusta – syynä NBA:n koronasäännöstö

NBA-koripalloliigan Chicago Bullsin suomalaisjätti Lauri Markkanen ei pelaa, kun Bulls kohtaa puoliltaöin alkavassa ottelussa vieraskentällä Washington Wizardsin. Bulls kertoi Twitterissä, että poissa pelistä ovat Markkanen, Ryan Arcidiacono, Tomas Satoransky ja Chandler Hutchison.

NBC-kanavan mukaan Bulls-valmentaja Billy Donovan ilmoitti, että nelikko ”on tällä hetkellä NBA:n terveys- ja turvallisuusprotokollassa”. Moinen voi NBC:n mukaan tarkoittaa positiivista tai epävarmaa koronavirustestiä keltä tahansa nelikosta, tai sitten he ovat saattaneet olla läheisessä kontaktissa jonkun positiivisen testinäytteen antaneen kanssa.

Markkasen pelaaminen oli alun perinkin hienoisen epävarmaa, sillä hän on kärsinyt jalkavammasta. Keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa Washington-kohtaamisessa Markkanen jätti ottelun toisella puoliajalla kesken jalkavammansa takia. Edellisessä ottelussaan loukkaantunut Markkanen oli toipunut pelikuntoon, mutta sai uuden tärskyn samaan paikkaan.

Valmentaja Donovan kuitenkin vakuutti, että Markkasen poissaolo on nimenomaan NBA-protokollasta johtuvaa. Valmentajan mukaan nelikon poissaolon pituutta on vaikea ennakoida. Donovan ei myöskään ottanut kantaa siihen, matkaako nelikko Milwaukeehen, jossa Bulls kohtaa paikallisen Bucksin lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa, vai onko edessä karanteenia Washingtonissa.

