Markkinakato ajoi käsityöläiset ahtaalle – joulukuun tili vain murto-osa tavallisesta

Somerniemen joulutori ja Rikalanmäen joulumarkkinat: peruttu. Sinisen joulu ja Jouluiset Markkinat Salon VPK-talolla: perutaan. Salon seudulla on ehditty joulukuun aikana perua jo tukku joulutapahtumia, eikä nykyisten koronarajoitusten puitteissa ole realismia, että käsityöläiset pääsisivät tekemään kauppaa kasvokkain lähiviikkoina.

Joka kerta kun iso joulutapahtuma tai myyjäiset perutaan, tuntuu se torimyynnistä ison osan ansioistaan tekevän käsityöläisen kassassa. Yksi sellaisista on Kiikalassa asuva, mutta pajaansa Suomusjärvellä pitävä koruntekijä ja hunajatuotteita yhdessä miehensä Pasi Vainionpään kanssa myyvä Kirsi Lehtosaari.

– Totta kai tilanne huolestuttaa aika tavalla. Kesällä joulusesonkiin suhtautui jo odottavasti, mutta syksyn aikana huoli on koko ajan kasvanut. Jos tilanne jatkuu tällaisena vielä pitkälle kevääseen, menee tilanne jo todella hankalaksi. Mutta toistaiseksi ainakin sinnitellään, hän sanoo.

Lehtosaari jatkaa, ettei ole marras-joulukuun aikana ollut yksilläkään joulumarkkinoilla. Tavallisesti joulunalusaika menee markkinoilla ja myyjäisissä viikonlopusta toiseen.

– Voi melkein sanoa, että joka viikonloppu. Nyt iso osa tapahtumista on peruttu ja ne vähät mitä on ollut, ovat olleet ulkoilmassa. Korut tarvitsevat kirkkaita kohdevaloja esillepanoon, eikä ulkomarkkinoilla ole oikein sähköä tarjolla. Lisäksi se on myyjälle aika pitkä päivä seisoa kylmässä ulkona, Lehtosaari miettii.

Samoilla linjoilla on myös aiemmin Teijon Masuunilla työpajaansa pitänyt, mutta nykyisin kotonaan Kemiönsaarella keramiikkatöitä valmistava Tiina Harjola.

– On vaikea nähdä, että jääkylmä keramiikka menisi ulkoilmassa kovin hyvin kaupaksi. Jäin tänä vuonna pois Masuunin joulumarkkinoilta sen takia, kun tapahtuma siirtyi olosuhteiden pakosta ulos. Sen jälkeen ei ole oikein ollut edes markkinoita, jonne mennä, Harjola kertoo.

Harjola laskee, että hänen joulukuun tilinsä tulee olemaan noin neljäsosan tavallisesta. Hän sanoo tietävänsä lukuisia muita käsityöläisiä, jotka ovat enemmän tai vähemmän samassa tilanteessa.

– Tiedän, että monella käsityöläisellä on nyt todella vaikeaa. Joulukuussa tehdään tammi-helmikuun tili, ja nyt se jää monella käsityöläisellä todella pieneksi. Oma onneni on ollut, etten ole enää vuokralla toisten tiloissa. Silti keväällä saatu 2 000 euron koronatuki on aika pieni apu tässä tilanteessa, Harjola sanoo.

Lisäksi Harjola on pystynyt paikkaamaan osin menetettyjä tuloja alan opetustöillä.

Toisaalta koronavuosi on pakottanut käsityöläisiä monipuolistamaan kaupankäyntitapojaan. Kirsi Lehtosaari sanoo, että hunajatuotteille on jo olemassa verkkokauppa, jonka tuotevalikoima tulee lähiaikoina laajenemaan myös koru- ja sisustustaiteen puolelle. Korumyyntiä verkon kautta on pohdittu samalla useammastakin näkökulmasta.

– Esimerkiksi Amazoniin on tullut käsityöläisille tarkoitettu myyntipuoli. Lisätyötä uusista myyntitavoista on tullut, mutta toisaalta korona-aika on laittanut myös ajattelemaan kaupantekoa uusista näkökulmista. Kun ei ole markkinoita ja tapahtumia, pitää miettiä, mistä asiakkaita voisi löytyä, Lehtosaari korostaa.

Kotoilu tuplasi kynttiläkaupan

Yksi korona-ajan mukanaantuoma ilmiö on ollut kotoilun, eli kotona vietetyn ajan suosion kasvu. Kun ei ole tarjolla tapahtumia tai vapaa-ajan aktiviteetteja samalla tavalla kuin aiemmin, on moni panostanut kotinsa viihtyvyyteen.

Ja tämän ilmiön sivutuotteena myös muutamia käsityöläisiä on onnistanut.

Yksi heistä on suomusjärveläinen muun muassa oliivisteariinikynttilöitä valmistava Erja Mäki. Hänen tilausmääränsä on joulua kohden jopa tuplaantunut tavalliseen joulunalusaikaan verrattuna. Vaikkei Mäki ole päässyt yksillekään joulumarkkinoille myymään kynttilöitä.

– Eihän sitä osannut keväällä ajatellakaan tällaista. Nyt asiakaskuntaa on ympäri Suomea, Ivaloon asti. Samalla työmäärä on ollut melko runsas, päivät ovat venyneet aika pitkiksi. Mutta kaiken kaikkiaan hieno asia, selvästi erikoistuminen on kannattanut, Mäki miettii.

Oliivisteariinikynttilät ovat vegaanisia tuotteita. Mäki on tavallisesti myynyt kynttilöitä erilaisissa joulutapahtumissa ja -markkinoilla loppuvuoden aikana. Nyt samat tuotteet kulkevat postilla eri puolelle maata.

– Pilarit, tähti, lumipallot ja kuuset. Ne ovat varmaan suosituimpia malleja näin joulun alla, Mäki listaa.