Matkailu- ja ravintolayritysten konkurssiriski kasvanut: kaatumista pelkää joka viides, pikkujoulukausi oli ”katastrofaalisen huono”

Konkurssiriski matkailu- ja ravintoalalla on kasvanut, kertoo alan etujärjestö MaRan tuore jäsenkysely.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä reilu viidesosa arvioi olevansa konkurssiuhan alla puolen vuoden kuluttua. Syyskuun ja toukokuun kyselyissä vastaava luku oli 15 prosenttia.

MaRa kaipaa yrityksille uutta kustannustukea talven ja kevään osalle. Kuluneen kesän ja syksyn menetettyjä tuloja paikkaamaan tarkoitetun kustannustuen haun odotetaan alkavan lähipäivinä.

Järjestön toimitusjohtaja Timo Lappi perustelee tulevien kustannustukien tarvetta yritysten heikolla kassatilanteella, joka ei hänen mukaansa tarjoa mahdollisuutta odottaa uutta päätöstä kevääseen asti.

– Myös vuokranantajien tulee alentaa vuokria vastaamaan heikentynyttä kysyntää. Tämä on myös vuokranantajien etu, koska uusia hyviä vuokralaisia ei niin vain löydy koronakriisin päättyessä, Lappi jatkaa järjestön tiedotteessa.

Lappi vetoaa myös kustannustuen ylärajan noston puolesta. Yritykset voivat saada sen kautta korkeintaan 800 000 euron tuen.

– Isot matkailu- ja ravintola-alan yritykset tekevät koronakriisin ja valtion rajoitustoimien vuoksi tänä vuonna useiden satojen miljoonien eurojen tappiot, Lappi kirjoittaa.

Koronakriisi on koetellut alaa koko vuoden ajan. Tuoreimmat madonluvut tarjosi pikkujoulukausi, jota MaRa kuvailee onnettomaksi. Kolme neljäsosaa pikkujoulumyyntiä järjestävistä yrityksistä kertoo, että pikkujoulumyynti väheni vähintään 70 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

– Jäsenyrityksemme lähtevät ensi vuoteen erittäin heikoista asemista. Yrittäjien rahat ovat lopussa, eikä katastrofaalisen huono pikkujoulukausi tuonut valoa pimeyteen.

Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: