Matkustajalentojen keskeytys Britanniasta Suomeen jatkuu 11. tammikuuta asti – THL: Uusi virusmuunnos muodostaa merkittävän uuden epidemiauhan

Matkustajalentojen keskeytys Britanniasta Suomeen jatkuu 11. tammikuuta asti. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt asiasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lausunnon perusteella.

Liikenne keskeytettiin maanantaina 21. joulukuuta kahden viikon ajaksi. Keskeytys olisi loppunut ensi maanantaina puoliltapäivin. THL katsoo, että keskeytystä on syytä jatkaa edelleen vähintään viikolla, koska Britanniassa havaitun uuden koronavirusmuunnoksen epidemiologiaa, leviämisen laajuutta ja tarvittavia torjuntatoimenpiteitä ei vielä tunneta riittävästi.

– Uusi virusmuunnos muodostaa merkittävän uuden epidemiauhan, jonka leviämistä Suomeen tulisi tehokkaasti torjua, THL kirjoittaa tiedotteessa.

Traficomin mukaan keskeytyksen mahdollinen jatko tämän jälkeen tulee arvioida kertyneen uuden tiedon mukaisesti.

THL kertoo käynnistäneensä yhdessä eri toimijoiden kanssa useita toimenpiteitä, joilla pyritään tunnistamaan kaikki Britanniasta Suomeen saapuvat matkustajat sekä ohjaamaan heidät koronavirustestaukseen ja karanteeniin.

Lentoliikenteen keskeytyksen syynä on Britanniassa havaittu koronavirusmuunnos. Muunnoksen ei tiedetä olevan aiempaa vaarallisempi kantajalleen, mutta se leviää aiempia viruskantoja nopeammin. Muunnoksen vuoksi useat maat ovat asettaneet rajoituksia Britannian-liikenteelle.

Suomessa on uudenvuodenaattoon mennessä todettu kaksi uuden virusmuunnoksen aiheuttamaan tautitapausta Britanniasta saapuneella matkustajalla.

Ilkka Hemmilä

STT

