Memphisin nouseva tähti Ja Morant vietiin pyörätuolissa pelikentältä loukkaantumisen jälkeen

NBA:n vuoden uusi pelaaja (Rookie of the Year) Ja Morant loukkaantui joukkueensa Memphis Grizzliesin vierailuottelussa Brooklyn Netsiä vastaan sen verran vakavasti, että hänet vietiin pelikentältä pyörätuolissa.

Morant nyrjäytti vasemman nilkkansa yrittäessään torjua Brooklynin ranskalaispelaaja Timothe Luwawu-Cabarrotin heittoa ottelun ensimmäisen puoliskon viimeisillä minuuteilla.

Morant on laukonut joukkueensa puolesta keskimäärin 36 pistettä kauden kahdessa aiemmassa ottelussa. Tämäniltaisessa ottelussa hän ehti kerryttää maltillisemmat seitsemän pistettä 13 peliminuuttinsa aikana.

Isäntäjoukkue Brooklyn hävisi ottelun Memphisille 111-116. Muissa ottelukierroksen päättyneissä matseissa Atlanta kaatoi Detroitin 128-120, Oklahoma taipui Utahille 109-110 ja Denver päihitti Houstonin 124-111.

Viime ottelussaan loukkaantuneen Lauri Markkasen Chicago Bulls pelaa seuraavan kerran keskiviikkona aamuyöstä Suomen aikaa Washington Wizardsia vastaan. Vielä ei ole varmistunut, onko Markkanen pelikunnossa otteluun mennessä.

STT

