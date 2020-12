Metronomi – Sami Välimäki kruunasi läpimurtokautensa finaalin viidennellä sijalla

Golfari Sami Välimäki toivoisi pelivireensä puolesta varmasti, että kausi Euroopan-kiertueella jatkuisi keskeytyksettä hamaan tulevaisuuteen. Suomalainen on tehnyt viikosta ja jopa kuukaudesta toiseen tasaisen kovaa jälkeä. Sama tahti jatkui kiertueen finaalissa Arabiemiirikuntien Dubaissa.

Vasta 22-vuotias Välimäki päätyi finaalissa jaetulle viidennelle sijalle. Hänen työnsä oli koko neljä päivää kuin metronomilla olisi tahtia lyönyt: torstaista sunnuntaihin kierrostuloksena 69, 69, 69 ja 69. Yhteistulos –12.

Viidestä ensimmäisestä reiästä peräti neljä tuotti ”linnun” eli birdien. Lisälinnut jäivät loppukierroksen aikana vähiin suomalaisen edettyä par-tahdissa. Aivan kirkkaimmat sijoitukset sulivat lopulta 17. väylän bogeyhin.

Kuten golfissa niin kovin usein, jäi ainakin ulkopuolisille rutkasti jossiteltavaa. Välimäen kuudes sija oli selkeä sikäli, ettei aivan lähituntumassa ollut takana ketään. Vastaavasti kolmanteen sijaan jäi vain yhden ja toiseenkin sijaan kahden lyönnin matka. Voiton vei britti Matthew Fitzpatrick (–15).

Mainittakoon vielä, että Fitzpatrick tienasi peräti noin 2,5 miljoonaa euron palkintorahan. Toisen sijan potti oli noin 700 000, kolmannen 460 000, neljännen 260 000 ja viidennen 205 000 euroa. Vaikka palkintosummista puhutaan golfin yhteydessä ehkä liiaksikin, voi joka tapauksessa spekuloida usean sadantuhannen euron olleen niin kovin lähellä.

Lisäksi vuoden parhaat pelaajat saivat bonuksia niin, että koko vuoden ykköselle napsahti 1,65 miljoonaa euroa ja viidennellekin vielä yli 400 000 euroa. Välimäki ei aivan yltänyt tähän joukkoon: hänen olisi pitänyt voittaa tai olla yksin kakkossijalla Dubaissa.

Lievä pettymys oli sekin, että Välimäki näyttäisi tässä vaiheessa olevan ilmeisesti äärimmäisen täpärästi ulkona ensi vuoden The Openista. Se on yksi kauden neljästä suurimmasta kilpailusta eli Majorista.

Myös ensi kauden ensimmäinen Major eli US Masters on jäämässä väliin. Dubain voitto olisi tuonut paikan maailmanrankingin top-50:een, mikä olisi riittänyt Mastersiin.

Jossittelu on kuitenkin syytä lopettaa viimeistään tähän. Välimäki ehti moneen kertaan näyttää, etteivät yksittäiset menestykset kuten Euroopan-kiertueen osakilpailuvoitto ja kakkossija olleet sattumaa.

Kahdeksan viimeisimmän osakilpailun loppusijoitukset olivat 5, 13, 18, 6, 13, 63, 10, 2 ja 6. Nämä kertovat omaa kieltään siitä, kuinka tasaisen vahvasti hän pystyi suoriutumaan viikosta toiseen eri maissa, eri kentillä ja eri olosuhteissa niin kovin arvaamattomassa lajissa. Samalla hän lienee valinta kiertueen vuoden tulokkaaksi ensimmäisenä suomalaisena.

Kauden komeetta oli ennen näitä saavutuksia kolmena peräkkäisenä viikkona ”missannut cutin” eli pudonnut pelistä kahden päivän jälkeen jämäsijoilla. Nämä pettymykset tulivat kuitattua moneen kertaan loppukauden mittaan.

Tällä kaudella tuli myös Suomen ennätys. Mikko Ilonen oli kiertueen pistelistalla parhaimmillaan 18:s. Välimäki oli tuolla sijalla ennen Dubaita ja nousi uuteen ennätykseen jopa selvällä erolla. Loppusijoitus oli 11:s.

Palkintorahoista vielä vähän. Välimäki tienasi kauden aikana noin 800 000 euroa. Ilonen ylsi kahtena vuonna miljoonaan euroon, Mikko Korhonen kahtena viime vuonna hieman alle 900 000 euroon. Lisäksi pitää muistaa, että koronan takia Välimäellä jäi joitakin mahdollisuuksia lisätienesteihin pois.

Välimäki on ollut tämän vuoden toiseksi kovin nousija top-100-pelaajista. Will Zalatoris on kivunnut viime vuoden lopun sijalta 672 reilusti sadan parhaan joukkoon.

Jäitä on silti myös sivustaseuraajan olennaista pitää hatussa. Pitää muistaa, että tavallisessa Euroopan-kiertueen osakilpailussa ei näy juurikaan pelaajia maailmanrankingin 50 parhaan joukosta. Siihen seuraan ensimmäistä kertaa päästyään hän jäi jaetulle sijalle 124 Major-kisa US Openissa.

Yksittäisen puolen vuoden onnistumiset eivät sinällään takaa vielä mitään. Ilonen oli vuoden 2007 loppurankingissa 62:s – vain pudotakseen seuraavana vuonna sijalle 2018. Sama toistui huippuvuoden 2014 (ranking-sijoitus 47) jälkeen. Vuoden 2015 lopussa sijoitus oli 173, eikä hän enää sen jälkeen yltänyt 200 parhaan joukkoon.

Somekanavissa vielä rauhallista

Sami Välimäki on noussut golfmaailman terävimmän kärjen tuntumaan raketin lailla. Viime vuosi oli hänen ensimmäinen ammattilaisena, ja kaksi vuotta sitten hänen sijoituksensa maailmanrankinginsa olikin 1 678. Dubaihin hän lähti sijalla 85, ja nousua tulee tapahtumaan maanantaina julkistettavalla listalla.

Suomessa hyvin harva näkee Välimäen edesottamuksia edes näyttöpäätteiden ääreltä. Miehen omilla nettisivuilla ranking-sijoitukseksi mainitaan 943, ja seuraajamäärät sekä päivitystahti sosiaalisen median kanavissa ovat vielä erittäin maltillisia. On maksimaalisen mielenkiintoista nähdä, mihin tämä tarina tulevina vuosina vie.

Ikä on Välimäen puolella

Ikä on 22-vuotiaan Sami Välimäen puolella. Maailmanrankingissa edellä olleista vain kolme on nuorempia, ja peräti 14 golfaria on täyttänyt 40 vuotta. Tiger Woods on yli tuplasti Välimäkeä vanhempi, kesäkuussa 50-vuotisjuhliaan viettäneestä Phil Mickelsonista puhumattakaan.

Dubaissa toiseksi sijoittunut Lee Westwood, 47, voitti puolestaan tämän vuoden Euroopan-kiertueen kokonaiskilpailun.

Aivan ainutlaatuinen ei Välimäki toki ikänsä puolesta ole. Tanskalainen 19-vuotias Rasmus Höjgaard on voittanut tällä kaudella kaksi Euroopan-kiertueen osakilpailua ja oli tämän viikon rankingissa 82:ntena. Tosin Höjgaard hävisi Dubaissa selvästi suomalaiselle, eli voimasuhteet rankingissa vaihtuvat maanantaina.