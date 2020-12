Mies avasi tulen joulukonsertin jälkeen Manhattanilla – poliisi ampui asemiehen

Yhdysvalloissa joululaulukonsertti New Yorkin Manhattanilla päättyi sunnuntaina ampumiseen, kertovat useat mediat. Aseen kanssa liikkunut mies avasi tulen, kun ihmiset olivat poistumassa kirkon pihalla pidetyn konsertin jälkeen.

Mediatietojen mukaan kukaan ei kuitenkaan haavoittunut miehen luodeista. Poliisi ampui asemiestä, joka kuljetettiin sairaalaan vakavasti loukkaantuneena. New Yorkin poliisipäällikkö kertoi myöhemmin tiedotustilaisuudessa miehen kuolleen.

Uutistoimisto AFP:lle puhunut silminnäkijä arvioi miehen ampuneen noin kymmenen laukausta. New York Timesin mukaan on mahdollista, että mies ei tähdännyt kohti konserttiväkeä.

AFP:n mukaan konsertissa oli joitakin satoja ihmisiä. Konsertti päättyi myöhään sunnuntai-iltana Suomen aikaa.

https://www.nytimes.com/2020/12/13/nyregion/nyc-shooting-cathedral.html

STT