Mökkiyrittäjien tuvat ovat täynnä jouluna – vaikka Salon seudulta puuttuukin sesongin ykkösvalttikortti

Korona toi kesällä paljon kotimaan matkailijoita Salon seudulle, ja sama trendi jatkuu myös vuoden viimeisenä sesonkina.

– Kaikki kahdeksan mökkiä on varattu jouluksi, sanoo Somerolla sijaitsevan Seeterin kartanon yrittäjä Eerika Torkkomäki.

Joulun erinomainen varaustilanne ei ole sinällään yllättänyt yrittäjää, koska joulu on perinteisesti ollut hyvä sesonki kartanolle. Tänä vuonna joulusesonki on kuitenkin venynyt molempiin suuntiin: mökeissä on ollut aiempaa enemmän väkeä jo ennen joulua, ja myös uudesta vuodesta on tulossa hyvä.

– Nyt on kaiken kaikkiaan paljon vilkkaampaa kuin ennen.

Edes ulkomaalaisten asiakkaiden kato ei heilauta Seeterin hyvää vuotta.

– Myös uusi vuosi on keskimääräistä vilkkaampi. Kotimaiset matkailijat paikkaavat.

Mökkijoulut ovat suosiossa ympäri Suomea.

Valtakunnallisesti toimivan mökkivälityspalvelun Lomarenkaan listoilla on vajaat neljä tuhatta kohdetta.

– Joulun ajan varaustilanne on nyt parempi kuin viime vuonna tähän aikaan, sanoo Lomarenkaan liiketoimintajohtaja Juha Purhonen . Ulkomaanmatkailun ollessa vähäistä syykin hyvään varaustilanteeseen on selvä.

– Vaihtoehtoja ei paljon ole.

Lomarenkaan mökeistä on tällä hetkellä joulun aikaan vapaana noin 15 prosenttia. Lukema vaihtelee alueittain ollen 15– 25 prosentissa.

Jouluna mökkivuokrauksen kirkkain valttikortti on selvä.

– Siellä missä on lunta, mökit ovat täydempiä, sanoo Purhonen.

Eteläisen Salon merenrannoille ja metsiin ei voi antaa jouluksi lumilupausta, mutta sesongista on tulossa tästä huolimatta vilkas.

Meri-Ruukin lomakylän yrittäjä Minna Skogster kertoo, että joulu on buukattu täyteen ja osassa mökkejä on jopa jonossa asiakkaita mahdollisten peruutusten varalle.

Lomakylässä on kaksikymmentä mökkiä.

– Vieraiden määrä on lisääntynyt jo viiden vuoden ajan. Nyt on tulossa jonkin verran myös uusia asiakkaita, jotka eivät ole ennen käyneet, Skogster sanoo.

Skogster arvioi, että korona-aikana mökki koetaan ennen kaikkea turvalliseksi vaihtoehdoksi.

– Mökissä ei tarvitse olla kenenkään ulkopuolisen kanssa tekemisissä.

Meri-Ruukin lomakylässä on huomattu tänä talvena sama ilmiö kuin Seeterin kartanossa Somerolla: sesonki on pidempi.

– Normaalisti marraskuu on hiljaisempi, mutta nyt meillä on ollut viikonloppukävijöitä, sanoo Skogster.

Perniössä matkailijoita kiinnostaa jouluna Skogsterin arvion mukaan samat asiat kuin kesälläkin: Mathildedalin kylä ja Teijon kansallispuisto.

Seeterin kartanon yrittäjä Eerika Torkkomäki toivoo, että mökkivuokrauksen kannalta erinomaisesti sujunut koronavuosi poikii myös pysyvän muutoksen.

– Meillä on ollut tänä vuonna paljon uusia asiakkaita ja ehkä vähän pakostakin. Ihmiset ovat kertoneet, kuinka etelänreissu vaihtui mökkilomaan. Mutta moni korona-aikana meillä ensimmäistä kertaa on jo varannut mökin ensi kesäksi. Asiakkaina on ollut myös etätöitä tekeviä.