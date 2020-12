KRP: Tutkinnassa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu – ei konkreettista uhkaa Ohisaloon tai Toiviaiseen

Keskusrikospoliisi vahvistaa tutkivansa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua, joka liittyy äärioikeistoon. KRP:n rikoskomisarion Sanna Springaren mukaan hänen johtamassaan tutkinnassa ei ole kuitenkaan tullut esille konkreettista uhkaa liittyen sisäministeri Maria Ohisaloon eikä valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiseen.

– He eivät ole missään asianomistajan tai muussa asemassa tässä tutkittavassa rikoskokonaisuudessa, Springare sanoi myöhään perjantaina STT:lle.

Kysymys Ohisaloon ja Toiviaiseen kohdistuvasta mahdollisesta uhasta nousi esille, kun MTV:n uutiset kertoi aiemmin illalla tutkinnassa olevasta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Uutisen mukaan epäillyn vakavan rikoksen kohteina olisivat olleet MTV:n tietojen mukaan Ohisalo ja Toiviainen.

Tutkinnan olemassa olon vahvistivat MTV:n mukaan syyttäjä-tutkinnanjohtaja Heikki Stenius sekä KRP. Myöhemmin illalla Syyttäjälaitos tviittasi, ettei Steniuksella ole tutkinnassa rikosepäilyä, joka kohdistuisi Toiviaiseen tai Ohisaloon.

Springare kertoi rikostutkinnan taustoista illalla sen, että toisen rikosasian yhteydessä on tullut esille tietynlainen ryhmittymä, jolla on äärioikeistoajattelua

– Sitä kautta on löytynyt rikosasia eli tämä vakava rikosnimike, jota asiassa nyt tutkitaan.

Springare ei voi tutkinnallisista syistä ottaa kantaa, ketkä ovat olleet törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun kohteena.

– Tässä puhutaan toisesta ihmisryhmittymästä. Siihen on tavallaan kohdistettu uhkaa ja keskustelua siitä. Mutta keitä he ovat, siihen en tässä vaiheessa ota kantaa, hän sanoi STT:lle.

Helsingin Sanomille Springare kertoi, että rikosepäilyjen osalta on tutkittu vastustajaksi koettuihin muihin ryhmittymiin kohdistuneita suunnitelmia. Ammattipoliitikkoja ei hänen mukaansa asianomistajina ole asiassa.

Kyse isommasta kokonaisuudesta

Springare sanoo, että kaiken kaikkiaan kyse on isommasta kokonaisuudesta, jossa on mukana myös paljon pienempiä rikoksia, muun muassa ampuma-aserikoksia. Springaren mukaan hän työskentelee yhdessä syyttäjä-tutkinnanjohtaja Steniuksen kanssa. Poliisirikosasioissa tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä.

MTV toi uutisessaan ilmi, että yksi jutun epäillyistä olisi Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli, joka on pidätetty virasta. Varhain lauantaiyönä MTV julkaisi toimittajan kommentin, jonka mukaan helsinkiläispoliisia ei kuitenkaan epäillä vakavan rikoksen valmistelusta. Kommentin mukaan uutinen oli ”siltä osin” virheellinen.

STT yritti MTV:n uutisen tultua ilmi saada juttuun kommenttia ministeri Ohisalolta. Ohisalon erityisavustaja kuitenkin viestitti STT:lle, ettei ministeri kommentoi asiaa. MTV:n uutiset puolestaan kertoi alkuperäisessä uutisessaan, ettei valtakunnansyyttäjä Toiviainen halua kommentoida juttua ja asiaa tässä vaiheessa, koska tutkinta on kesken.

Illan mittaan myös pääministeri Sanna Marin (sd.) ehätti kommentoimaan asiaa Twitterissä. Hän totesi, että keskusrikospoliisin tutkinnan kohteena oleva rikosepäily on pysäyttävä ja vakava. Marin myös toivotti Ohisalolle ja Toiviaiselle voimaa ja jaksamista.

Rikoskomisario Springare ei ottanut illalla kantaa, onko Ohisaloa tai Toiviaista tuotu jollain lailla esille isommassa kokonaisuudessa.

– Mitään konkretiaa tai mitään asemaa heillä ei tässä kuitenkaan ole, hän painotti.

Iltalehti uutisoi perjantai-iltana, että sen tietojen mukaan Ohisalon ja Toiviaisen nimet ovat olleet äärioikeiston listoilla. Mistään konkreettisesta rikosvalmistelusta ministeriä ja valtakunnansyyttäjää vastaan ei IL:n tietojen mukaan kuitenkaan ole ollut kyse.

Helsingin Sanomat kertoi myöhään perjantai-iltana, että sen tietojen mukaan Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli on kuulunut samaan ampuma-aseista kiinnostuneeseen porukkaan epäiltyjen kanssa. Selvittelyssä on ilmeisesti ollut myös se, onko kyseinen poliisi vuotanut eteenpäin poliisin salassa pidettäviä tietoja.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/krp-tutkii-aarioikeistoon-liittyvaa-vakavaa-rikosepailya-jonka-kohteena-olivat-mahdollisesti-valtakunnansyyttaja-ja-sisaministeri-yksi-epaillyista-poliisi/8010618

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007677799.html

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/rikostoimittajan-kommentti-tasta-on-kyse-krp-n-tutkimassa-vakavassa-aarioikeistoon-kohdistuvassa-rikosepailyssa/8010892

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ac57df04-a075-461d-818a-452f1477f3ba

Eeva Nikkilä-Kiipula, Mia Peltola

STT

Kuvat: