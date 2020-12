Muotialalla miljoonaomaisuuden kerännyt Peter Nygård pidätetty Kanadassa – Yhdysvallat nostanut syytteet seksuaalirikoksista ja vaatii Nygårdin luovuttamista

Seksuaalirikoksista syytetty suomalaiskanadalainen miljonääri Peter Nygård on pidätetty Kanadan Winnipegissä, Yhdysvaltain syyttäjä kertoo. Pidätys tehtiin maanantai-iltana paikallista aikaa Yhdysvaltain ja Kanadan välisen luovutussopimuksen nojalla.

New Yorkin osavaltion syyttäjän tiedotteen mukaan Yhdysvallat syyttää 79-vuotiasta Nygårdia muun muassa alaikäisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ja kiristyksestä.

– Nygård otti kohteekseen naisia tai alaikäisiä tyttöjä, joilla oli taloudellisesti vaikeaa tai joita oli aiemmin hyväksikäytetty, syyttäjä kuvaa.

– Vuosikymmeniä jatkuneen rikollisen käytöksen uhreja on kymmeniä Yhdysvalloissa, Bahamalla, Kanadassa ja muualla, syyttäjän tiedotteessa sanotaan.

Luovutussopimuksen nojalla tehty pidätys viittaa siihen, että Nygårdia uhkaa luovutus Yhdysvaltoihin vastaamaan syytteisiin, joita häntä vastaan on nostettu.

Nygård oli tiistaina Winnipegissä oikeusistuimen kuultavana. Kanadalainen televisioyhtiö CBC kertoi, että oikeus määräsi Nygårdin pysymään vangittuna seuraavaan oikeuden käsittelyyn saakka. Se pidetään tammikuun 13. päivä.

Nygårdin asianajaja ilmoitti vaativansa pidätetyn vapauttamista takuita vastaan.

Suomessa Nygårdin pidätyksestä kertoi aiemmin muun muassa Ilta-Sanomat.

Siviilikanteessa 57 naista syyttää Nygårdia

Nygårdia vastaan on aiemmin nostettu Yhdysvalloissa ryhmäkanne, jossa 57 naista syyttää Nygårdia seksuaalirikoksista. Kanteen käsittely keskeytyi elokuussa. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan kanteen keskeytyksellä haluttiin varmistaa, ettei sen eteneminen häiritse liittovaltion poliisin FBI:n keskeneräistä rikostutkintaa.

Myös Nygårdin kaksi biologista poikaa ovat syyttäneet isäänsä hyväksikäytöstä. Pojat ovat kertoneet Nygårdin käskeneen seksityöläistä olemaan teini-ikäisten poikiensa kanssa yhdynnässä vuosina 2004 ja 2018.

Muotialalla miljoonaomaisuuden kerännyttä Nygårdia ei ole koskaan tuomittu seksuaalirikoksista. Hän on kiistänyt häntä vastaan esitetyt syytökset.

Yhdysvaltain poliisin lisäksi myös Kanadan ja Bahaman viranomaiset tutkivat Nygårdin toimia.

https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/peter-nygard-custody-1.5841839

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007684764.html

Mika-Matti Taskinen, Ville Väänänen

STT

