Muurlan nuorisotila muuttaa entiselle kunnantalolle

Muurlan nuorisotila siirtyy vuodenvaihteessa entiselle kunnantalolle. Opetuslautakunta on päättänyt muutosta.

Nuorisotila on nykyisin vanhassa ja suojellussa puutalossa Viljo Hurmeentiellä.

Kaupungin tilapalvelujen mukaan rakennus vaatisi lähivuosina peruskorjausta vesikaton uusimisesta alkaen. Korjaus maksaisi arviolta 80 000 euroa.

Entisellä kunnantalolla Uotilantiellä on vapautunut tilaa, koska Muurlan varhaiskasvatus on keskitetty Takapellontien korjattuun ja laajennettuun päiväkotiin. Kunnantalolla toimii enää avoin päiväkoti.

Kunnantalon toisessa kerroksessa on 150 neliötä tilaa, joka sopii nuorisotoimen käyttöön pienillä muutostöillä.

Tilat on aikanaan korjattu päiväkotikäyttöön, ja ne ovat hyvässä kunnossa. Talossa on esimerkiksi koneellinen ilmanvaihto, joka nykyisesti nuorisotilasta puuttuu.

Siirrosta on kysytty mielipidettä Muurlan nuorisotilalla käyviltä nuorilta. He ovat pitäneet muutosta hyvänä, koska uusi paikka on keskemmällä kylää ja kunnantalon tilat paremmat.

Kaupunki aikoo panna nykyisen nuorisotalon myyntiin. Sen uskotaan menevän kaupaksi melko helposti.