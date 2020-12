Myös Modernan rokote sai vauhtia Yhdysvalloissa, asiantuntijapaneeli suosittelee hyväksyntää

Yhdysvaltain lääketurvallisuudesta vastaavan liittovaltion viraston FDA:n asiantuntijapaneeli suosittelee Modernan kehittämän koronavirusrokotteen hyväksymistä. Rokotteen käyttöluvan myöntämisestä päättää FDA.

Asiantuntijapaneelin lausunto ei ole vielä FDA:ta sitova päätös, mutta usein virasto tekee päätöksensä sen mukaisesti. FDA on jo antanut hyväksynnän myös Pfizerin ja Biontechin koronarokotteelle, ja sen käyttö on jo aloitettu.

FDA:n odotetaankin tekevän päätöksensä nyt pikavauhtia, mikä voi tarkoittaa, että kuusi miljoonaa annosta rokotetta lähtee liikkeelle jo tulevana viikonloppuna.

Asiantuntijapaneelissa rokote sai 20 puoltavaa ääntä eikä yhtäkään vastaan. Asiantuntijoilta oli kysytty, uskovatko he käytettävissä olevan tieteellisen näytön perusteella, että Modernan rokotteen tarjoamat edut ovat riskejä suuremmat 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Paneelin tapaamista vetänyt epidemiologi Arnold Monto painottaa, ettei hyväksyvien äänien määrästä voi päätellä mitään, vaikka äänestystulos oli Pfizerin ja Biontechin rokotetta parempi. Hän sanoi asiantuntijoiden käyttäneen tuntikaupalla aikaa yksityiskohtien läpikäymiseen.

Jos ja kun Modernan rokote hyväksytään, FDA:n mukaan myös siihen liitetään varoitus mahdollisista allergisista reaktioista. Muutamat ihmiset ovat saaneet allergisen reaktion otettuaan Pfizerin ja Biontechin rokotteen.

Moderna on kertonut rokotteensa olevan noin 94-prosenttisen tehokas koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin estämisessä. Vaikutus on ollut hieman tehokkaampi nuorilla aikuisilla kuin iäkkäämmillä.

Euroopassa puntaroidaan samoja asioita

Euroopan lääkevirasto EMA kertoi eilen, että se antaa tieteellisen arvionsa rokotteesta 6. tammikuuta eli aiemmin kerrottua nopeammin. Pfizerin ja Biontechin rokotteen osalta virastolta odotetaan tieteellistä arviota ensi viikolla.

Alun perin EMA oli aikatauluttanut päätöksenteon tammikuun 12. päivälle. Viraston mukaan Moderna oli kuitenkin toimittanut uusia tietoja odotettua nopeammalla aikataululla, minkä vuoksi myös päätöksen tekemistä voidaan aikaistaa. Myös 12. päivälle suunniteltu kokous kuitenkin järjestetään, mikäli tarve vaatii.

Euroopan lääkevirastoon on kohdistunut painetta erityisesti sen jälkeen, kun Britannia ja Yhdysvallat saivat Pfizerin ja Biontechin rokotteen hyväksyttyä pikaisella aikataululla. EMA on vauhdittanut päätöstä myös Pfizerin ja Biontechin rokotteen osalta ensi viikolle, kun alun perin sen kohtalon oli määrä ratketa vasta loppukuusta.

