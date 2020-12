Nikotiinikorvauslääkkeet tulevat roimasti halvemmaksi kuin savukkeiden poltto – halvimmillaan päiväkäytön hinta on kolmasosa tupakka-askista

Jatkuvasti yleistyvät nikotiinikorvauslääkkeet tulevat käyttäjilleen aina halvemmiksi kuin savukkeiden poltto, kertoo Kansaeläkelaitoksen erikoistutkija Terhi Kurko.

– Depotlaastarivalmisteet ovat edullisin vaihtoehto, Kurko sanoo.

Laastarin käytön hinnaksi tulee alimmillaan 2,67 euroa päivässä. Savukeaski maksaa 8,00-8,80 euroa. Jos vieroitushoito onnistuu, tupakkakulut putoavat luonnollisesti nollaan.

Tupakasta vieroittamiseen tarkoitettuja nikotiinikorvauslääkkeitä ovat laastareiden ohella nikotiinipurukumit, suihkeet ja tabletit. Myös niiden päiväkulutus tulee tuntuvasti halvemmaksi kuin savukkeiden.

Kurkon mukaan vaihteluväli on kuitenkin suuri riippuen kulutuksesta. Esimerkkilaskelmassa oletetaan, että purukumeja menee 8-12 kappaletta tai savukkeita aski päivässä. Nikotiinilaastareissa kulutus on vakio, sillä niiden vaikutus kestää vähintään 16 tuntia.

– Nikotiinikorvaustuotteiden myynti on kasvanut tasaisesti jo useiden vuosien ajan. Koronan myötä tuoteryhmä on edelleen kasvanut, mutta koronaviruksen vaikutus kasvuun ei nähdäksemme ole merkittävä, kertoo SOK:n tuoteryhmävastaava Janne Anttinen.

Oma ryhmänsä ovat lääkärin määräämät reseptilääkkeet tupakasta vieroittamiseen. Kurkon mukaan varenikliini määritellään niistä tehokkaimmaksi vieroittamisläkkeeksi.

Lääkejätti vastaan tupakkateollisuus

Anttinen kertoo, että nikotiinituotteet ovat olleet pitkään kahden brändin välistä kilpailua. Kilpailevat brändit ovat Nicorette ja Nicotinell.

– Viime vuosina uusi brändi Zonnic on tullut kuitenkin vahvasti mukaan kilpailuun, hän sanoo.

Sekä Nicoretten että Nicotinellin juuret johtavat samaan osoitteeseen eli lääkejätti GlaxoSmithKlineen. Zonnic on puolestaan tupakkateollisuuden tuote. Sen omistaja on British American Tobacco.

Ruotsissa kehitetyn Zonnicin annospusseja käytetään kuten nuuskaa. Pussi pistetään huulen alle, josta nikotiini imeytyy elimistöön.

– Uskallan sanoa, että se on minusta huolestuttava tuote, koska siinä koukuttavuus voi olla aikamoista, Kurko arvioi.

Zonnic sai myyntiluvan Ruotsissa lääkkeeksi, minkä jälkeen se tunnustettiin lääkkeeksi EU:ssa. Näin tuote on Suomessakin lääkelain alainen tuote.

– Onko tämä asia tarkoituksenmukaista, sitä voi tietysti kysyä, Kurko ihmettelee.

Suomessa kielletty nuuska kuuluisi tupakkalainsäädännön alle.

Noussut suurimmaksi itsehoitolääkeryhmäksi

Nikotiinikorvauslääkkeiden myynti sallittiin apteekkien lisäksi elintarvikekaupoissa ja kioskeissa vuonna 2005. Viime vuonna korvaustuotteita myytiin 61 miljoonalla eurolla, kun vuonna 2006 niiden kulutus oli 22 miljoonaa euroa.

Nikotiinilääkkeet ovat samaan aikaan nousseet suurimmaksi itsehoitolääkeryhmäksi, suuremmaksi kuin esimerkiksi särkylääkkeet.

Tupakointi on sen sijaan vähentynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 20-64-vuotiaasta aikuisväestöstä tupakoi päivittäin enää 14 prosenttia. Erityisesti nuoret savuttelevat selvästi aiempaa vähemmän.

Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuinka moni tupakoitsija siirtyy pysyvästi nikotiinikorvauslääkkeiden käyttöön sen sijaan, että he käyttäisivät niitä tupakasta vieroittautumiseen.

Kurkon mukaan nikotiinivalmisteiden käyttöä edesauttaa myös se, että yhä harvemmassa paikassa saa enää polttaa. Tulee myös tilanteita, joissa henkilö ei halua tupakoida, jolloin hän voi käyttää esimerkiksi nikotiinipurukumeja.

– Nikotiinikorvaushoidossa voidaan myös yhdistää laastari ja purukumi tai tabletti. Siinä saavutetaan apua erityyppisiin tilanteisiin. Pidetään laastarilla tasainen nikotiinipitoisuus elimistössä, ja mielitekotilanteissa voidaan käyttää lyhytvaikutteisia valmisteita, Kurko sanoo.

Antti Autio

STT