Norjan maanvyöryssä edelleen kateissa kymmenkunta ihmistä – yö ei auttanut etsinnöissä

Norjassa Oslon lähellä pelastustyöntekijät eivät ole yön aikana löytäneet keskiviikon maanvyöryn jäljiltä kadonneiksi kerrottuja ihmisiä, kertoi Norjan uutistoimisto NTB aamulla viiden jälkeen Suomen aikaa.

Keskiviikon aikana satoja ihmisiä evakuoitiin maanvyöryn iskettyä asuinalueelle Gjerdrumissa muutaman kymmenen kilometrin päässä Oslosta. Keskiviikkoiltana poliisi kertoi kymmenen ihmisen olevan yhä kateissa.

NTB:n mukaan aluetta on yön aikana kartoitettu helikopterin ja lennokkien avulla. Raunioista pelastettiin yön aikana yksi koira, poliisi kertoo.

Pelastajien mukaan vyörymäalueelle ei voi toistaiseksi mennä. Varhain torstaiaamuna poliisi kertoi laskeneensa alueelle etsintäkoiran ilman ohjaajaa.

Norjalaislehti VG:n mukaan vyöry on vienyt mukanaan noin 30 asuntoa. Osa asunnoista sijaitsi samoissa rakennuksissa.

Ainakin kymmenen kerrottu loukkaantuneen

Keskiviikkona kerrottiin, että ainakin kymmenen ihmistä oli loukkaantunut vyöryssä. Yksi ihminen oli loukkaantunut vakavasti ja yhdeksän muuta lievemmin.

Poliisi kertoi myöhään keskiviikkona, että kadonneiden osalta ei tiedetä, olivatko he kodeissaan maanvyöryn sattuessa.

– On mahdollista, että he ovat ihmisiä, jotka ovat itse evakuoineet itsensä tai eivät ole ilmoittaneet itsestään poliisille, poliisin operaatiojohtaja Roger Petterssen sanoi uutistoimisto TT:lle.

Vyörymäalue on Norjan vesi- ja energiaviranomaisen (NVE) mukaan 210 000 neliömetrin laajuinen. Suuri osa Romeriken alueesta, johon Gjerdrum kuuluu, sijaitsee vanhalla merenpohjalla, ja syvältä maan alta löytyy suuria savikerroksia.

Romerikessä on ollut useita merkittäviä maanvyöryjä vuosien varrella. Viikko ennen joulua sattui maanvyöry pohjoisempana, Nannestadissa.

