Nuoret Leijonat luottavaisena kaatamaan Slovakiaa – ”Varmasti kiekkoja menee sisäänkin jossain vaiheessa”

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue on selviytynyt kahdesta ensimmäisestä alkulohkovastustajastaan Saksasta ja Sveitsistä suhteellisen helpolla. Tahdin pitäisi jatkua huomenna Slovakiaa vastaan samana.

Slovakia voitti Edmontonissa A-lohkon ensimmäisessä ottelussaan Sveitsin 1-0, mutta hävisi toisessa kohtaamisessa koronan kurittamalle Saksalle jatkoajalla 3-4.

Suomi on tehnyt kahdessa ensimmäisessä ottelussaan yhteensä yhdeksän maalia. Sveitsin maalitolpat kilahtivat toisessa MM-ottelussa peräti neljä kertaa.

– Tärkeintä on, että pystymme itse luomaan maalipaikkoja. Ihan varmasti kiekkoja menee sisäänkin jossain vaiheessa, Suomen päävalmentaja Antti Pennanen uumoili Leijonat.fi-verkkosivuilla.

Jäähyjä karsittava

Suomen on kovien pelien edellä karsittava jäähyjensä määrää. Kahdessa ottelussa Suomelle on vihelletty yhteensä kahdeksan kahden minuutin rangaistusta.

– Siellä oli huonojakin jäähyjä mukana. Pitää sopeutua linjaan, joka on vähän erilainen kuin mihin pelaajat ovat tottuneet. Varmasti saamme muutettua omaa peliämme jäähyttömämmäksi, Pennanen uskoi.

Nuorten Leijonien ykköskentän takalinjoilla luutii puolustajakaksikko Santeri Hatakka-Ville Heinola.

– Kaikki tietävät, että Ville on huippupakki. Olemme pelanneet jo jonkin aikaa yhdessä, esimerkiksi viime vuoden MM-kisoissa.

Hatakan mukaan kaksikon roolitukset toimivat hyvin.

– Yhteistyömme on toiminut hyvin. Minä pystyn auttamaan Villeä puolustuspäässä, jolloin Villelle jää enemmän tilaa pelata hyökkäyspäässä, Hatakka määritteli.

Suomi kohtaa Slovakian keskiviikkona kello 21 Suomen aikaa. Nuoret Leijonat päättää alkulohkonsa Edmontonissa Suomen aikaa ensi vuoden ensimmäisinä tunteina mestarisuosikki Kanadaa vastaan.

