Nuorten Leijonien kentälliset Slovakiaa vastaan ovat valmiit – KalPan Korhonen pelaa MM-avausottelunsa

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-kisojen kolmannessa ottelussaan Slovakian. A-alkulohkon ottelu Kanadan Edmontonissa alkaa kello 21 Suomen aikaa.

Aloittavana maalivahtina torjuntavuorossa on Kari Piiroinen. Hän pelasi myös Suomen turnauksen avanneessa ottelussa Saksaa vastaan.

Ykkös- ja kakkoskentät ovat samoissa koostumuksissa kuin Sveitsi-pelissä, mutta kolmos- ja neloskentissä on muutoksia.

Matias Mäntykivi siirtyy kolmanteen hyökkäysketjuun. Hän oli kahdessa ensimmäisessä ottelussa 13. hyökkääjän roolissa. Mikael Pyyhtiä on Slovakia-pelissä 13. hyökkääjä.

Nelosketjun laidalla pelaa tänään KalPan Benjamin Korhonen. Ottelu on hänelle turnauksen ensimmäinen.

Puolustaja Matias Rajaniemi palaa yhden ottelun tauon jälkeen pelaavaan kokoonpanoon.

Suomen kentälliset Slovakiaa vastaan:

Maalivahdit: 1 Kari Piiroinen. Varalla: 31 Roope Taponen.

1. kenttä: 2 Santeri Hatakka-4 Ville Heinola; 22 Roni Hirvonen-15 Anton Lundell-29 Kasper Simontaival.

2. kenttä: 35 Mikko Kokkonen-10 Kasper Puutio; 13 Roby Järventie-27 Juuso Pärssinen-33 Brad Lambert.

3. kenttä: 6 Eemil Viro-7 Topi Niemelä; 32 Matias Mäntykivi-28 Henri Nikkanen-34 Aku Räty.

4. kenttä: 12 Matias Rajaniemi; 36 Benjamin Korhonen-20 Samuel Helenius-23 Mikko Petman.

13. hyökkääjä: 21 Mikael Pyyhtiä.

STT

