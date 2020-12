Nuorten Leijonien maalivahdin varusteissa piilevä salaisuus yllätti omatkin – ”Vieruskaveri kysyi, että mitkä noi on?”

Suomen osalta jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-turnaus jatkuu keskiviikkona Slovakiaa vastaan. Alkulohkon kolmas peli on viimeinen mahdollisuus hioa peliä ennen alkulohkon päättävää tulikoetta isäntämaa Kanadaa vastaan.

– Totta kai jokainen peli on yhtä tärkeä ja samat kolme pistettä on jaossa. Ollaan menossa isoja pelejä kohti, joten eiköhän tässä kaikki ole jo odottavaisin mielin, Suomen maalivahti Roope Taponen kertasi tunnelmiaan ennen pelipäivää.

Taponen ei joutunut sunnuntain debyyttiottelussaan Sveitsiä vastaan kiekkosateeseen, mutta Suomen ottamat kuusi kahden minuutin rangaistusta pitivät maalivahdin valppaana. Viidestä ylivoimastaan Suomi hyödynsi puolestaan kolme. Vankan erikoistilannepelaamisen taustalla on hyvä valmistautuminen.

– Kokonaisuudessaan on ollut hyvää alivoimaa näissä kahdessa pelissä. Käytiin karanteenijakson aikana Zoom-kokouksessa perusperiaatteet läpi ja joka päivä jutellaan niitä juttuja vähän. Samalla lailla kun jatketaan, niin ei paljon omissa kolise, Taponen sanoi tiistaina.

Maajoukkueen tarinaa rakennetaan

Taponen luisteli MM-jäälle sinisissä, leijonakuvioiduissa varusteissa. Perinteisistä valkoisista varusteista luopumisen takana ei Taposen mukaan ole sen suurempaa tarinaa.

– Valmistajalta tuli viesti, että laitettaisiinko tällaiset kuvat patjoihin, ja totta kai nyökkäsin. Jos saan ne vielä itselleni, niin laitetaan ne johonkin vitriiniin, maalivahti hymyilee.

Säväyttävien varusteiden alta yksi tarina sen sijaan löytyy.

– Vieruskaveri Santeri Hatakka kysyi ekoilla jäillä, että mitkä noi on, kun sulla on pelaajan munarit (alasuoja) ja siinä veskarin munarit päällä? Joutui selittämään, että viime kaudella tuli viikon aikana muutama veto niin sanotusti ”kiville”. Jotain piti keksiä, että uskalsi vielä mennä torjumaan kiekkoja, Taponen tarinoi.

– Sen jälkeen ei ole kyllä yhtään sattunut, enkä vaihtaisi niitä (tuplasuojia) mihinkään, hän nauraa.

Slovakiaa vastaan Taponen uskaltautuu kiekon tielle, jos käsky maalille käy.

– En lähde veikkaamaan, kuka maalivahdeista pelaa. Kova nälkä on päästä tolppien väliin.

Antti Salmensaari

STT

Kuvat: