Ohisalo myöntää virheet vihreiden viestinnässä – ”Varmasti täytyy jokaisen vetää vähän happea”

Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo myöntää, että puolueen viestintä ei ole mennyt nappiin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasian osalta.

Perustuslakivaliokunta totesi viime viikolla Haaviston toimineen lainvastaisesti, kun hän yritti siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön toisiin tehtäviin. Samalla valiokunta kuitenkin katsoi, etteivät edellytykset ministerisyytteen nostamiselle täyty.

Tapahtumat liittyivät lasten pelastamisoperaatioon al-Holin leiriltä Syyriasta.

Huomiota herätti viime viikolla perustuslakivaliokunnan mietinnön julkistamisen jälkeen erityisesti sosiaalisessa mediassa jaettu vihreiden julkaisu, joka näytti kiistävän, että asiassa olisi tapahtunut mitään väärää tai lainvastaista, vaikka valiokunta oli juuri todennut lakia rikotun.

– Puolueen viestinnässä on tehty totta kai virheitä, se on ihan selvää, Ohisalo sanoi keskiviikkoiltana saapuessaan hallituksen neuvotteluun Säätytalolle.

Hän totesi myös puolueen viestinnän pahoitelleen virheitä.

– Itse sanoin myöhemmässä vaiheessa sen, että nämä (valiokunnan) moitteet otetaan vakavasti. Sen olisi varmasti voinut sanoa aikaisemminkin, mutta en pysty puolueen viestinnän joka ikistä ulostuloa vahtaamaan, vaikka monesta olenkin vastuussa, Ohisalo sanoi toimittajille.

”Kaikkinensa aika rankka vuosi”

Haavisto sai hallituspuolueiden tuen tiistain luottamusäänestyksessä, mutta keskusta kipuili tuen antamisen kanssa näyttävästi. Ohisalon mukaan asiasta on keskusteltu sekä keskustan ja vihreiden kesken että myös pääministerin kanssa.

Hän sanoi olevansa itse valmis menemään asiassa eteenpäin.

– Tämä on ollut kaikkinensa aika rankka vuosi, ja varmasti täytyy jokaisen vetää vähän happea ja sitten jatkaa yhdessä eteenpäin, Ohisalo sanoi.

Haavisto sanoi saapuessaan Säätytalolle, ettei hän näe tarvetta pyytää anteeksi, kuten keskusta on toivonut.

– Anteeksipyynnöt on esitetty, ja olen ottanut moitteet vastaan perustuslakivaliokunnalta.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi tiistaina, että jos ministerin on perustuslakivaliokunnassa todettu toimineen lainvastaisesti, vilpitön anteeksipyyntö olisi vähintä, mitä voisi odottaa.

Haavisto sanoi, että on jo pyytänyt anteeksi hyvin selvästi tapahtumien kulkua vuosi sitten.

Sekä Kurvinen että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kritisoivat Haaviston toimintaa tiistaina sen jälkeen, kun eduskunta oli äänestänyt Haaviston luottamuksesta.

Haavisto myös totesi, ettei ole pyrkinyt vaikuttamaan vihreiden viestintään.

– Omassa puheenvuorossani kerroin tietysti vuoden puhumattomuuden jakson jälkeen, minulla oli ilmaisukielto, ne näkökulmat, jotka itselläni oli ollut tähän prosessiin. Sen jälkeen kerroin, että otan totta kai perustuslakivaliokunnan päätöksen vastaan.

Susanna Jääskeläinen, Saila Kiuttu

STT

