Oikeuskansleri: Pääministeri Marin toimi laillisesti pyytäessään Ruotsin pääministeriä välittämään Suomen näkemyksiä Eurooppa-neuvoston kokouksessa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei rikkonut lakia pyytäessään Ruotsin pääministeriä Stefan Löfveniä välittämään Suomen näkemyksiä Eurooppa-neuvoston kokouksessa lokakuussa. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti antoi asiassa ratkaisun tänään.

Marin poistui Brysselissä pidetystä kokouksesta sen toisena päivänä saatuaan tietää altistuneensa koronavirukselle, kun hänen kanssaan samassa tilassa aiemmin viikolla olleella kansanedustaja Tom Packalénilla (ps.) oli todettu tartunta.

Puheenaiheena lopullaan olleessa kokouksessa olivat tuolloin EU:n ja Afrikan suhteet, ja Marin oli ehtinyt kertoa Suomen näkemykset puheenvuorossaan.

Oikeuskanslerinvirastoon saapui välityspyynnöstä useita kanteluita, joissa epäiltiin pääministerin toimineen perustuslain vastaisesti.

Löfven pyysi Marinia tuuraamaan itseään aiemmin lokakuussa

Perustuslain mukaan pääministerin ollessa estynyt häntä sijaistaa tehtävään määrätty ministeri tai tämänkin ollessa estynyt se ministeri, joka on virkavuosiltaan vanhin. Ratkaisun mukaan EU:n perussopimukset eivät kuitenkaan tunne tällaista sijaistamista, vaan jäsenvaltiota edustaa valtion tai hallituksen päämies. Jos hän on estynyt, paikka kokoussalissa jää tyhjäksi.

Vakiintunut käytäntö kokouksissa on, että jos joku on estynyt, hän voi pyytää toisen jäsenvaltion päämiestä välittämään kantojaan. Kukin jäsen voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan edustaa yhtä muuta jäsentä äänestyksissä.

Aiemmin lokakuussa Marin tuurasi itse Löfveniä, kun Löfven ei päässyt huippukokoukseen äitinsä hautajaisten vuoksi.

Oikeuskansleri kertoo korostavansa ratkaisussaan, että näkemysten välittämisen pyytäminen ei poistanut Marinin parlamentaarista vastuuta eduskunnalle. Hän oli kokousta seuranneella viikolla suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kuultavana ja selosti toimintaansa suullisesti myös tämän asian osalta. Asiasta annettiin lisäksi valiokunnille kirjallinen selvitys, joka ei aiheuttanut toimenpiteitä.

Tapio Pellinen

STT

