STUK jatkaa tehostettua valvontaansa Olkiluodossa, ydinvoimalan häiriö ei näy kotitalousasiakkaille

Teollisuuden Voima (TVO) kertoi aamulla, että torstaina häiriötilanteen seurauksena alasajettu Olkiluodon ydinvoimalan kakkosreaktori saataneen takaisin toimintaan sunnuntaina. Vaikka tilanne laitoksessa on hallinnassa ja häiriön syy selvinnyt, Säteilyturvallisuuskeskus (STUK) jatkaa tehostettua valvontaansa.

STUKin paikallistarkastajat ovat Olkiluodossa päivittäin normaalistikin, mutta nyt STUKin asiantuntijat tarkkailevat tämän tapauksen hoitoa loppuun saakka. STUK oli valmiustilassa yön yli, ja aamulla valmiustilaa alettiin purkaa.

– Seuraamme, että luvanhaltija (TVO) huolehtii, että asiat on tarkistettu niin, että laitosta voidaan alkaa ajaa ylös. Koska luvanhaltija kantaa vastuun turvallisuudesta, odotamme, että se on tehnyt tarvittavat toimenpiteet ja perustelee ne huolellisesti. Tämä on meidän tapamme valvoa, kertoo STUKin apulaisjohtaja Tomi Routamo.

Häiriön syyksi paljastui se, että reaktoriin pääsi sinne kuulumattomia aineita.

– Yksi suojatoimenpide oli ruiskuttaa vettä suojarakennukseen, ja vaarana on, että siinä on kastunut laitteita, jotka eivät normaalikäytössä saa kastua. Täytyy varmistua, että ne ovat edelleen kunnossa.

Nollatasonkin tapahtuma kiinnosti

Kansainvälinen ydinlaitosten poikkeustapahtumien vakavuusasteikko kulkee yhdestä seitsemään. Onnettomuuksista puhutaan vasta nelostasolla.

– Olkiluodon tapaus oli tällä asteikolla nolla, koska radioaktiivisia aineita ei päätynyt minnekään, missä niitä ei kuulu olla eikä kukaan altistunut säteilylle. Mutta tapahtuma indikoi sitä, että olisi tapahtunut polttoaineen vaurioituminen, ja sitä varten turvallisuustoimenpiteet käynnistettiin. Onneksi ei ollut kyse sellaisesta tapahtumasta, mikä selvisi joidenkin tuntien kuluessa, Routamo sanoo.

STUK teki ilmoituksen kansainväliselle atomienergiajärjestö IAEA:lle kuuden aikaan torstai-iltana. Routamon mukaan tyypillisesti nollatason tapahtumat eivät herätä kansainvälistä kiinnostusta, mutta Olkiluoto kiinnosti. IAEA ehti myös käynnistää oman valmiusorganisaation.

– Tässä käynnistyi niin merkittäviä turvallisuustoimintoja, että kyselyitä on tullut laajalti. Tapahtuma on kiinnostanut laitoksia ja viranomaisia kansainvälisesti.

Olkiluodon häiriö ei näy kotitalousasiakkaille

Kakkosreaktorissa ilmennyt häiriö ei näy kotitalousasiakkaille, arvioi Energiateollisuuden asiantuntija Petteri Haveri. Hänen mukaansa tämäntyyppiset häiriöt eivät aiheuta muutoksia kotitalouksien sähkön hintaan eikä saatavuuteen.

– Vaikka ostaisi markkinasähköä, tällainen tapahtuma ei vaikuta saman päivän sähkön vuorokausihintaan. Perjantainakin hinnoissa vaikutus näyttäisi olevan maltillinen. Päivän keskihinta Suomessa on hieman torstaita korkeampi, mutta päivätuntien hinnat hieman torstaita matalammat, Haveri sanoo.

Lähinnä tarjonnan pienentyminen Suomessa näkyy Haverin mukaan suurempana tuontina Ruotsista.

Suomessa järjestelmä on rakennettu siten, että sähkön saatavuus on turvattu häiriötilanteissakin.

– Kantaverkkoyhtiö pitää yllä sen verran resurssia, että suuremman yksikön häiriö, on se sitten siirtojohdon tai voimalaitoksen tipahtaminen verkosta, pystytään aina hoitamaan reserveillä, Haveri kertoo.

– Kun tällainen isompi häiriö tapahtuu, kantaverkkoyhtiöllä on automaattisesti käynnistyviä voimalaitoksia ja muita sovittuja reservejä, jotka reagoivat tilanteeseen. Seuraavaksi tarjonnan vaje katetaan säätösähkömarkkinoilta, ja säädön hinta hyppäsikin tekniseen maksimiinsa häiriötä seuranneella tunnilla. Loppupäivän ajan vähentynyt sähkön tarjonta katettiin päivän sisäisiltä sähkömarkkinoilta.

Sähkö ostetaan etukäteen

Haverin mukaan Olkiluoto 2:n sähköntuotannon kapasiteetti on 890 megawattia, mikä on karkeasti arvioituna noin kymmenesosa Suomessa häiriön aikaan tuotetusta sähköstä.

Suurin osa sähköstä myydään ja ostetaan tukkumarkkinoilla vuorokautta etukäteen.

– Eli suurimmasta osasta tätä sähköä, jota juuri nyt käytämme, kauppa on tehty suurin piirtein häiriön aikoihin. Huomisen sähköstä kaupankäynti tapahtuu puolestaan tänään kello yhden aikoihin.

Kun TVO:n omistajien piti kattaa etukäteen myymänsä ja häiriössä menetetty sähkö markkinoilta ostamalla, eilen iltapäivällä päivän sisäisen kaupankäynnin volyymit nousivat melkoisesti.

– Ennen häiriötä kaupankäynti oli noin 250 megawattia tunnilta, ja häiriön jälkeen määrä nousi yli tuhanteen megawattiin. Hinta heilahti alkuun aika korkealle, mutta iltaa kohti hinnat myös päivänsisäisillä markkinoilla tasaantuivat, Haveri sanoo.

Hanna Kauppinen

STT

Kuvat: