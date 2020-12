Olkiluodon kakkosreaktori pyritään käynnistämään maanantain vastaisena yönä

Olkiluodon ydinvoimalassa torstaina sattuneen häiriötilanteen syiden selvittely jatkuu. Teollisuuden Voiman (TVO) teknisten palveluiden johtaja Sami Jakosen mukaan tällä hetkellä häiriön syyksi on varmistettu suodatinmassaan liittyvä ongelma. Sitä, miten tavallista lämpimämpää vettä pääsi reaktoriveden puhdistusjärjestelmään, selvitetään.

– Selvitämme syytä kuuman veden kulkeutumisesta suodattimille. Teemme tarvittavat selvitykset käynnistyslupahakemusta varten, joka toimitetaan viranomaiselle. Laitos käynnistää vasta, kun viranomainen on antanut siihen luvan. Tätä varten varmistamme, että kaikki on kunnossa ja tiedämme sen, mistä kaikki johtui, Jakonen sanoo.

Laitos pyritään ajamaan ylös, eli sen toiminta käynnistämään, Jakosen mukaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Ennen ylösajon käynnistämistä TVO lähettää viranomaiselle käynnistyslupahakemuksen, josta selviävät muun muassa häiriötilanteen syy ja tehdyt korjaustoimenpiteet. Itse laitoksen käynnistäminen on pitkä prosessi.

– Prosessi menee tiettyjen lämmitystoimenpiteiden, verkkoon kytkemisen ja tehon noston kautta. Ensin teho on matalammalla tasolla, ja sitä voidaan nostaa pikkuhiljaa ylemmälle tasolle. Sillä hetkellä, kun kytkeydytään verkkoon, laitos ei ole sadassa prosentissa.

Mahdollisuus tarkastaa koko laitos

Laitoksen sulkeminen tarkastuksia varten mahdollistaa Jakosen mukaan vuosihuoltotyyppisen toiminnan, jossa voidaan käydä lävitse koko laitos ja sen osat.

– Tällä hetkellä teemme tarkastuksia joka puolella laitosta, sillä niihin on mahdollisuus, koska laitos on alhaalla. Pääsemme muun muassa suojarakennukseen, joka on eristetty ja normaalisti typpitäytteinen, Jakonen kertoo.

Säteilyturvakeskuksella (STUK) on Olkiluodon ydinvoimalaitoksella pääjohtaja Petteri Tiippanan mukaan viikonloppuna paikallistarkastaja seuraamassa TVO:n suorittamia tarkastus- ja korjaustöitä. Töiden valmistuttua STUK odottaa TVO:lta laitoksen käynnistyslupahakemusta, jonka jälkeen laitosta voidaan alkaa ajamaan ylös.

Tiippanan mukaan myös STUK jatkaa torstaisen häiriötilanteen taustojen selvittelyä. Samalla organisaatio käy läpi oman sisäisen toimintansa, jonka kautta mahdollisia parannustoimia voidaan tehdä.

– Yleensä aina löydetään parannettavaa, kuten varmasti tästäkin. Tulemme tekemään arvioinnin siitä, miten organisaatio toimi tapahtuman alussa ja sen aikana. Sen voin todeta, että laitos sitä alkutapahtumaa lukuun ottamatta vaikuttaa toimineen suunnitellusti, eli suojasi itsensä ja ympäristön mahdolliselta päästöltä, Tiippana sanoo.

Oppia Fukushimasta

STUK sai Tiippanan mukaan ensitiedon häiriötilanteesta voimalassa olleelta tarkastajaltaan, joka välitti viestin eteenpäin STUK:in päivystäjälle, joka pystyi varmentamaan tiedon laitoksen valvomosta. Tämän jälkeen STUK:in valmiustoiminta käynnistyi ripeästi.

Vaikka virallisen tiedon saamiseen TVO:lta näyttää menneen noin 40 minuuttia, Tiippana pitää kuitenkin tärkeimpänä sitä, että tieto kulki STUK:ille ajoissa, se saatiin varmennettua ripeästi ja valmiustoiminta käynnistettiin.

– Sillä, tuliko tieto virallisesti vai ei, ei tämän tapahtuman kannalta ole merkitystä. Toki on tärkeää, että tieto tulee virallisesti ja oikeaa kanavaa myöten, Tiippana kertoo.

Poikkeuksellinen häiriö herätti mielenkiintoa myös kansainvälisissä organisaatioissa. Japanissa tapahtuneen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen organisaatiot ovat Tiippanan mukaan oppineet muun muassa viestimään tapahtumista entistä tehokkaammin.

– Kun tulee vahva signaali siitä, että voimalassa on tapahtunut jotain, kansainväliset organisaatiot kuten Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Euroopan komissio käynnistävät omat valmiustoimensa. Ajatus on, että tiedonvälitys koordinoidaan siten, että tapahtumamaa, tässä tapauksessa Suomi, välittää tiedon kansainvälisille organisaatioille, jotka jakavat sitä muille maille. Tällä estetään se, että tapahtumamaata ei tukita tietopyynnöillä, koska muuten maa ei kerkeäisi juuri muuta tekemään, Tiippana kertoo.

Torstaisessa häiriötilanteessa STUK:in saamaa painetta vähensi Tiippanan mukaan todennäköisesti se, että tiedotteita ja tviittejä lähetettiin ulos ruotsiksi ja englanniksi lähes samaan aikaan kuin suomeksi.

