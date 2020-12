Opec sopuun: Leikkauksia lievennettään odotettua vähemmän

Öljynviejäjärjestön Opecin jäsenmaat ovat saavuttaneet sopimuksen öljyntuotannon kasvattamisesta lähikuukausina. Tuotannon nostaminen on kuitenkin odotettua maltillisempaa.

Kazakstanin energiaministeri kertoi, että Opec ja eräät muut maat nostavat tuotantoaan tammikuun alussa 500 000 tynnyrillä päivässä. Opec on leikannut tuotantoaan 7,7 miljoonalla tynnyrillä päivässä, mutta leikkausta on ollut tarkoitus lieventää.

Videoneuvottelua lykättiin tiistaista sen jälkeen kun Opecin 13 jäsenmaata eivät saaneet keskenään sopua aikaiseksi kolme päivää kestäneissä keskusteluissa.

Odotus oli kuitenkin, että tuotannon rajoituksista syntyy lopulta yhteisymmärrys, sillä koronakriisi painoi keväällä sekä öljyn hinnan että kysynnän laskuun.

STT

