Pääministeri Marin: Hallituksen velvollisuus toimia niin, että lasten oikeudet toteutuvat

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan naisten ja lasten kotiuttamiseen al-Holin leiriltä sisältyy myös riskejä, mutta hallituksen velvollisuus on toimia niin, että lasten oikeudet toteutuvat.

– Meidän velvollisuutemme on pyrkiä toimimaan niin, että lasten oikeudet toteutuvat, että heillä on oikeus elämään ja että he pääsevät takaisin Suomeen, Marin sanoi toimittajille eduskunnassa.

Ulkoministeriö kertoi sunnuntaina kotiuttaneensa Syyrian al-Holin leiriltä kaksi aikuista naista ja heidän kuusi lastaan.

Marinin mukaan naisten ja lasten kotiuttaminen al-Holin leiriltä oli viranomaispäätös. Erityisedustaja Jussi Tanner toimi Marinin mukaan hallituksen linjauksen mukaisesti.

– Eli pyrimme siihen, että saisimme kotiutettua suomalaislapset al-Holilta Suomeen niin pikaisesti kuin mahdollista.

Hallitus teki asiaan liittyen periaatepäätöksen vuosi sitten.

Marin sanoi, ettei hänellä ole tietoa siitä, milloin loput lapsista olisivat mahdollisesti tulossa Suomeen.

Leirillä vielä olevien suomalaisäitien kotiuttamissuunnitelmia hän ei myöskään kommentoinut. Marin sanoi, ettei hänellä ole siitä tietoa ja lisäksi kotiuttamispäätöksen tekee viranomainen.

STT

