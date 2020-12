Padel tarttuu kuin rapala – maailman nopeimmin leviävä laji on kuuminta hottia myös Salossa

Rapala!

Hanhivaaran liikuntakeskuksessa ei sentään kalasteta, vaikka ajoittain kentiltä kuuluukin tunnetun uistinvalmistajan nimi.

Käynnissä on Salon historian ensimmäinen padelin kaupunginmestaruusturnaus. Kahdella kentällä läimitään menemään kuin viimeistä päivää ja pelivuoroaan odottavat parit naljailevat hyväntahtoisesti lasikopissa hikoileville pareille.

Padelia kutsutaan ”maailman nopeimmin leviäväksi urheilulajiksi”. Mainoslauseelle on ollut koronavuonna katetta, sillä Suomeen on noussut uusia padelkenttiä kuin niitä kuuluisia sieniä sateella.

Padelliiton nettisivujen listauksen mukaan Suomessa on jo 62 ulkokenttää ja 119 sisäkenttää. Todellisuudessa kenttien määrä on ylittänyt jo 200 rajan.

Saloon padel rantautui vuosi sitten, kun Hanhivaaraan rakennettiin kaksi sisäkenttää.

– Alkuvuodesta toiminta lähti hyvin liikkeelle, mutta sitten se lopahti eräästä tietystä syystä, Hanhivaaran liikuntakeskuksen yrittäjä Jussi Saarinen hymähtää.

– Jouduimme aloittamaan tavallaan alusta.

Uutta starttia auttoi se, että viime kesänä Saloon nousi neljä uutta ulkokenttää: kolme Urheilupuistoon ja yksi Mathildedalin keskuspuistoon.

– Kuvio on ollut kaikkialla sama: ulkokentät ruokkivat sisäkenttiä, Saarinen kertoo.

Tällä hetkellä Hanhivaaran kentillä on vapaata päivisin. Iltaisin ja viikonloppuisin on jo melko täyttä.

Hanhivaaraan tullaan pelaamaan myös lähikaupungeista, kuten Turusta, jossa padelin suosio on suorastaan räjähtänyt.

– Myös Tammisaaresta käydään jonkun verran meillä. Siellä on vain ulkokenttä ja Salossa on lähin sisäkenttä, Saarinen tietää.

Yksi hyvä merkki padelin suosiosta on myös se, että padelvälineiden maahantuojilla on ollut Saarisen mukaan toimitusvaikeuksia.

– Ei löydy tavaraa. Mailoja, kenkiä, jopa palloja on vaikea saada. Ilmeisesti tilanne helpottuu tammikuun puolivälissä.

Padelbuumissa on paljon samoja piirteitä kuin 1980-luvun lopun squashbuumissa. Parhaimmillaan squashilla oli Suomessa yli 70 000 pelaajaa ja hallejakin 580. Tällä hetkellä squashhalleja on enää 140.

Padelilla on kuitenkin huomattavia etuja suhteessa squashiin, kuten tietty sosiaalisuus, rentous ja ennen kaikkea matala aloituskynnys.

– Olen itse pelannut käytännössä kaikkia mailapelejä: tennistä, squashia, pingistä ja niin edelleen. Mutta padel on näistä selvästi helpoin oppia, Saarinen väittää.

– Padelissa saa helpommin pelin käyntiin verrattuna vaikka squashiin tai tennikseen, jossa ensimmäiset 10 tuntia menee palloja keräillessä. Padelin oppimiseen riittää tunnin alkeiskurssi, jonka jälkeen saa jo onnistumisia ja pelaaminen on hauskaa, Saarinen vertailee.

Yksi padelin merkittävistä eduista on myös se, että lajin sukupuolijakauma on selvästi tasaisempi kuin esimerkiksi tenniksessä. Saarinen arvioi karkeasti, että padelpelaajista 30 prosenttia on naisia.

– Padel on siitäkin harvinainen mailapeli, että sekaparit saavat helpommin tasaisia pelejä. Tennis on niin paljon fyysisempi.

Vaikka padel on juuri nyt kuuminta hottia, lajissa riittää kasvunvaraa.

Esimerkiksi kilpailutoiminta on vielä lapsenkengissä. Padelliitolla on vasta 28 jäsenseuraa ja reilut tuhat jäsentä, vaikka pelaajamäärät kerrotaan jo kymmenissätuhansissa. Liitto on aloittanut junioritoiminnan ja palkannut myös ensimmäisen työntekijänsä.

Yksi jäsenseuroista on Salon Tennisseura, joka perusti syyskokouksessaan padeljaoston. SaTSin ensimmäiset viralliset kisat käydään maaliskuussa.

Sunnuntaina pelattuun Salon mestaruusturnaukseen osallistui 11 paria. Hallin isäntä Saarinen sijoittui parinsa Tatu Kykkäsen kanssa kolmanneksi. Toiseksi sijoittui pari Juuso Häggström–Markus Oksanen.

Historiallisen (joskin epävirallisen) tittelin vei pari Daniel Rantanen–Joni Rahkonen, jotka voivat nyt päivittää someprofiiliinsa kerrassaan ainutlaatuisen tittelin.

Ai niin! Mikä ihmeen rapala?

No se on termi sille, kun pelaaja lyö helpon iskulyönnin verkkoon eli tavallaan takertuu uistimeen. Rapalan huutaminen on yksi esimerkki lajin letkeästä luonteesta ja virneestä.