Pala salolaista tennishistoriaa jää unholaan – ”Hallin pitäminen ei ole kannattavaa”

Salon vanhin tennishalli, vuonna 1982 avattu Tavolan Tennishalli on myyty. Hallin viimeinen pelipäivä on 17. tammikuuta.

Yhden kentän sisältävän hallin toimintaa pyörittäneen Tony Lassooyn mukaan suurin syy myyntiin on pelaajien puute.

– Pelaajia on ollut hirvittävän vähän. Hallin pitäminen ei ole kannattavaa.

Sinänsä tilanne on erikoinen, että koronavirusepidemian aikana tennisharrastajien määrä Suomessa on kasvanut. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen suurissa kaupungeissa vapaiden vuorojen saaminen on ollut paikoin mahdotonta.

– Jännä yhtälö, Lassooy miettii.

Salossa Salon Tennisseuran pelaajamäärä on ollut myös kasvussa ja Urheilupuistossa sijaitsevan Salon Tenniskeskuksen kentät ovat olleet arki-iltaisin täyteen varatut.

Lassooy onkin kuullut, että osasyyt hallin pelaajamäärän vähyyteen on ollut pukukoppien ja wc-tilojen puute.

– Tosin wc-tilat löytyvät hallin ulkopuolelta, hän muistuttaa.

Lassooy pyöritti hallia viimeiset kolme vuotta etänä pääkaupunkiseudulta käsin. Hallissa oli sähköinen varausjärjestelmä ja sähköiset lukot.

Lähellä Turku–Helsinki-moottoritien Halikon liittymää sijaitseva Tavolan Tennishalli oli myynnissä keväästä lähtien. Lassooy kartoitti potentiaalisia ostajaehdokkaita muun muassa tutuista salolaispelaajista.

Lassooy ei osaa vielä sanoa, että jatkuuko hallissa tennistoiminta uuden omistajan alaisuudessa.

– Olemme olleet yhteydessä uuteen omistajaan vain välittäjän kautta, mutta emme tiedä, missä käytössä halli jatkossa on. Epäilen, että tennistoiminta jatkuisi.

Tavolan Tennishalli rakennettiin talkoovoimin vuosina 1981–1982. Avajaisissa hallin ensimmäisen pallon löi löi 1960- ja 1970-luvun Suomen ykköspelaaja Pekka Säilä.

Yksi hallin perustajista oli Tony Lassooyn isä Dolf Lassooy.

– Seitsemän hengen kaveriporukka rakensi hallin hartiapankilla. He olivat kauhean innostuneita lajiin. Samaan aikaan he perustivat myös uuden seuran Halikon Tennis -78:n, Tony Lassooy kertoo.