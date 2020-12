Palkansaajat innostuivat tulonhankkimisvähennyksestä, lisääntyneellä etätyöllä merkitystä – naisen euro ansiotuloissa vain 77 senttiä

Suomalaisten palkansaajien tekemät tulonhankkimisvähennykset ovat lisääntyneet merkittävästi, selviää Verohallinnon tuoreista tuloverotilastoista. Kasvua selittää lisääntynyt etätyöskentely.

Viime vuonna 176 000 palkansaajaa vähensi verotuksessa tulonhankkimismenoja, mikä on 20 prosenttia toissavuotta enemmän. Silloin vähentäjiä oli 144 000.

Menoja kannatti ilmoittaa verottajalle vain, jos niitä oli enemmän kuin 750 euroa. Verohallinto antoi automaattisesti kaikilla palkansaajille 750 euron tulonhankkimiskuluihin liittyvän vähennyksen.

– Tulonhankkimiskulujen ilmoittamisen kasvua voi selittää se, että kotona tehdään entistä enemmän työpäiviä. Jos kotona tehdään alle 50 prosenttia työpäivistä, vähennys ei ylitä 750 euroa. Käytännössä siis sillä, tekeekö kotona kaksi vai kolme päivää etätöitä, on suuri merkitys vähennykseen, sanoo Verohallinnon ekonomisti Aki Savolainen tiedotteessa.

Tulonhankkimismenoista ilmoittaminen kasvoi eniten naisten ja yli 50 000 euroa tienanneiden keskuudessa.

– Asiaa selittänee se, että hyväpalkkaisten toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden on helpompi tehdä etätöitä kuin monen pienipalkkaisen, Savolainen arvioi.

Ansiotulojen tulonhankkimismenoja ovat palkkatulojen hankkimisesta aiheutuvat kulut, kuten esimerkiksi työhuoneeseen, omiin työkaluihin tai etätyöhön liittyvät kulut. Tulonhankkimismenot pienentävät verotettavan ansiotulon määrää ja ne vähennetään palkkatuloista.

Naisen euro on 77 senttiä veronalaisissa ansiotuloissa

Naiset tienaavat keskimäärin selvästi vähemmän ansiotuloja ja veronalaisia pääomatuloja kuin miehet, ilmenee Verohallinnon tuoreista tuloverotilastoista. Viime vuonna naisen euro oli ansiotuloissa vain 77 senttiä miehiin verrattuna. Veronalaisissa pääomatuloissa se oli 44 senttiä, Verohallinto kertoo tiedotteessaan.

Naiset tienasivat viime vuonna keskimäärin hieman alle 25 500 euroa ansiotuloja, mikä on 77 prosenttia miesten ansiotulojen keskiarvosta. Miehet tienasivat vuoden aikana keskimäärin 33 100 euroa.

Miehet myös maksoivat naisia enemmän veroja. Naisten tuloverojen keskiarvo oli viime vuonna noin 60 prosenttia miesten tuloverojen keskiarvosta.

Miehet maksoivat veroa ansiotuloista 17,4 miljardia ja pääomatuloista 2,1 miljardia euroa. Naiset puolestaan maksoivat ansiotuloista 11,2 miljardia ja pääomatuloista 0,9 miljardia euroa veroja.

Viime vuonna naisten veronalaisten pääomatulojen keskiarvo oli noin 3 300 euroa, mikä on 44 prosenttia miesten veronalaisten pääomatulojen keskiarvosta. Miehet saivat keskimäärin noin 7 500 euroa pääomatuloja.

Kunnallisveron verokertymä kasvoi, vaikka veroa maksavien määrä väheni

Kunnallisveron maksajien määrä laski suurimmassa osassa maakuntia viime vuonna, selviää Verohallinnon tuoreista tuloverotilastoista. Eniten kunnallisveroa maksavien henkilöiden määrä väheni Etelä-Savossa.

Maksajien määrän vähentymisestä huolimatta verokertymä kuitenkin kasvoi viime vuonna jokaisessa maakunnassa. Yhteensä verokertymä kasvoi koko maassa 3,4 prosenttia.

Kunnallisveroa kerättiin 19,6 miljardia euroa, kun vuoden tuloverokertymä oli yhteensä 31,6 miljardia euroa.

Verokertymän kasvuun vaikuttavat Verohallinnon mukaan maakunnan työmahdollisuudet ja sinne muuttavat veronmaksajat. Palkkatuloja saavien henkilöiden määrä väheni kahdessa maakunnassa, ja näissä maakunnissa myös ansiotulojen kasvu oli hitainta.

– Kun kunnallisveron maksajien lukumäärä vähenee, lähes väistämättä myös verokertymän kasvutahti hidastuu, kertoo Verohallinnon ekonomisti Aki Savolainen tiedotteessa.

Eniten kunnallisverokertymä kasvoi Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Hitainta verokertymän kasvu oli Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Tuloveroa Suomessa kerryttävät eniten 30 000-40 000 euroa vuodessa tienaavat henkilöt. Heitä on myös lukumääräisesti eniten palkansaajista. Verohallinnon mukaan vähintään 40 000 euroa vuodessa ansaitsevien osuus tuloveropotista on suurempi kuin heidän osuutensa kaikkien tuloluokkien veronalaisista tuloista.

Pienituloisilla henkilöillä ansiotuloissa korostuvat eläkkeet ja muut ansiotulot, kuten esimerkiksi yrittäjätulot, ansiosidonnaiset työttömyyskorvaukset sekä erilaiset päivärahat.

