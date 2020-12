LP Viesti palaa viime viikon perjantaina alkaneelta lentopallon naisten Mestaruusliigan ottelutauoltaan aikaisintaan 13. tammikuuta. Salohallissa 27. joulukuuta ohjelmassa ollut peli LP Kangasalaa vastaan siirretään myöhempään ajankohtaan aluehallintovirastolta tulleiden päivitettyjen koronavirusrajoitustentakia.

Jo aiemmin olivat kotiotteluista siirtyneet kohtaamiset JymyVolleyta (uusi ajankohta 13. tammikuuta) ja LP-Vampulaa vastaan (10. helmikuuta). Yli kymmenen henkilön kokoontumiset ovat kiellettyjä 10. tammikuuta asti. Tähän ajanjaksoon pitäisi sisältyä myös kaksi Vilppaan kotiottelua miesten Korisliigassa.

Mestaruusliigoissa päädyttiin jo aiemmin keskeyttämään ottelut jouluun asti. Viimeisimmät siirrot tarkoittavat sitä, ettei pääsarjoissa pelata otteluita ennen vuodenvaihdetta. Tämänhetkisen kalenterin mukaan vuoden 2021 avausottelu olisi miesten liigassa 2. ja naisten liigassa 3. tammikuuta.

– Harjoittelemme ensi viikon lauantaihin asti. Sen jälkeen alkaa tauko, joka päättyy 4. tammikuuta. Sekä viime että tällä viikolla on ollut yhdeksän harjoitusta, joten paljon on treenattu, kertoo LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Naisten liigassa tilanne on verraten lohdullinen, sillä kolminkertaiseksi kaavailtu runkosarja on osapuilleen puolivälissä. Ottelukierroksia on pelattu useita enemmän kuin miesten puolella. Sitä kautta siirrettyjä otteluita on naisissa merkittävästi vähemmän.

Yhtenä vaihtoehtona väläytettyä runkosarjan lyhentämistä kaksinkertaiseksi hankaloittaa pelattujen ottelujen tilanne. LP Viesti ja OrPo ovat kohdanneet jo kolmesti, ja sama on tilanne ottelupareissa LP Kangasala–WoVo, LP Kangasala–LiigaPloki sekä Pölkky–Puijo Wolley. Käytännössä kaksinkertainen runkosarja lieneekin mahdoton ajatus.

LP Viesti Akatemian piti pelata perjantaina vierasottelu LP-Vampulaa vastaan naisten ykkössarjassa. Myös tuo ottelu kuitenkin siirretään. LP Viesti Akatemia harjoittelee vielä ensi viikon ennen joulutaukoa, joka on tällä tietoa päättymässä ottelujen osalta 8. tammikuuta Kuortaneella.