Pelaajayhdistys lähetti vaatimuskirjeen Liigalle – keväällä päättynyttä yleissopimusta ei ole uusittu, mutta esimerkiksi pelaajien kuvia on käytetty vanhaan tapaan

Suomen jääkiekkoilijat ry eli pelaajayhdistys lähetti maanantaina vaatimuskirjeen Liigalle, koska osapuolet eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen uuden yleissopimuksen ehdoista. Edellinen sopimus päättyi huhtikuun viimeisenä päivänä.

– Liiga on jatkanut toimintaansa niin kuin yleissopimus olisi edelleen voimassa. Tämän toiminnan osana Liiga on muun ohella jatkanut pelaajien kuvien ja tunnistetietojen käyttöä, vaikka sillä ei ole ilman yleissopimusta ja SJRY:n (pelaajayhdistys) lupaa tai oikeutta näin tehdä, pelaajayhdistyksen tiedotteessa kerrottiin.

Tiedotteen mukaan uuden sopimuksen valmistelu aloitettiin jo viime vuoden syksyllä. Osapuolet ovat kuluneen vuoden aikana neuvotelleet asiasta, mutta sopimus ei ole valmistunut.

– SJRY:n näkemyksen mukaan pandemia ei ole vaikuttanut siihen, että uusia sopimuksia ei ole syntynyt.

Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi kommentoi asiaa varovasti.

– Olemme käyneet neuvotteluja, eikä olla vielä päästy sopimukseen. Muuten en julkisuudessa kommentoi kesken olevia neuvotteluja, Kallioniemi sanoi STT:lle.

– En kommentoi julkisesti (miksi sopimuksen tekeminen on kestänyt näin kauan). Nämä käydään läpi mieluummin neuvotteluosapuolten kanssa.

Millainen suunnitelma neuvottelujen jatkamisen suhteen on?

– Varmaan vuoden olemme tuloksetta neuvotelleet. Eiköhän tässä taas jatkuvasti työstetä ja jatketaan. Katsotaan millaisia ratkaisuja löytyy.

Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt ei pidä vaatimuskirjettä kovin järeänä keinona vaan painottaa pelaajayhdistyksen haluavan sopuratkaisun.

– Haluamme edelleen olla sovittelevia asian suhteen. En halua mennä tarkkoihin yksityiskohtiin, mutta olemme neuvotelleet monesta asiasta. Se tässä hiertää, että neuvottelut ovat kestäneet näin pitkään. Olemme neuvotelleet yli vuoden, ja tämä kausikin on jo käynnistynyt. Olemme jo olleet myötämielisiä siinä, että kausi käynnistettiin ilman yleissopimusta, Ramstedt kommentoi STT:lle.

Pelaajayhdistys muistutti myös Jokerit-tapauksesta

Liigan ja pelaajayhdistyksen välejä on hiertänyt myös Jokerien KHL-joukkueessa pelanneiden jääkiekkoilijoiden boikotointi. Liiga toimi kilpailulain vastaisesti, kun se päätti, etteivät Jokereissa pelanneet voi saman kauden aikana siirtyä Liigaan.

Pelaajayhdistys vaati jo vuosi sitten Liigaa maksamaan pelaajayhdistykselle asiasta aiheutuneet kustannukset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) teki ratkaisun Liigan päätöksen kilpailulain vastaisuudesta. Maanantain vaatimuskirjeessään pelaajayhdistys otti esille myös tämän asian.

Puheenjohtaja Ramstedtin mukaan summat ovat merkittäviä pelaajayhdistyksen talouden kannalta.

– KKV-asian suhteen meille tuli merkittäviä kuluja. Asia oli selkeä, ja KKV päätti meidän kannalta myönteisesti. Tuntuu oudolta, että joutuisimme maksumiehiksi, Ramstedt sanoi ja jatkoi, ettei voi avata summia tarkemmin.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: