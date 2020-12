Pelaamalla kehittyy – LP Viestin sentteri Nea Haatainen on noussut Mestaruusliigan eliittiin

LP Viestin sentteriosastolta uransa ovat joutuneet lopettamaan loukkaantumisten vuoksi maajoukkuetason Eeva Puukka ja yksi kaikkien ulkomaalaisvahvistuksista Dubravka Rakic.

Myöskään viime kausi ei edennyt suunnitelmien mukaan, kun avausseitsikon pelaajaksi hankittu Kayla Haneline oli pakkolevossa ison osan runkosarjaa.

Urheilussa toisen epäonni on kuitenkin toisen onni.

Nea Haatainen pääsi vaihtonurkkauksesta Hanelinen tilalle kentälle kehittymään. Vaikka Haataisen alku oli hankala, äänestettiin 20-vuotias ja 186-senttinen Savonlinnan Ajon kasvatti lopulta koronan päättämän kauden läpimurtopelaajaksi naisten Mestaruusliigassa. Kesällä hän myös kutsun naisten maajoukkueryhmään.

Tänä syksynä Haataisen otteet ovat parantuneet entisestään.

– Pelaamalla oppii parhaiten. Kyllähän isompi vastuu kentällä jännitti paljon. Se kaikki antoi kuitenkin enemmän rohkeutta tälle kaudelle. Näki, että pystyn pelaamaan ja näki kehityksen, Haatainen mietiskelee.

Haatainen myöntää saaneensa lisää itseluottamusta viime ja tämän kauden aikana rutosti.

– Henkisesti on tullut aika paljon kasvettua, Haatainen hymähtää.

Sormia napsauttamalla asiat eivät tapahtuneet, sillä seitsikkoroolissa Haataisella oli alussa hankaluuksia etenkin syöttöpelinsä kanssa.

– On syötön kanssa tehty paljon töitäkin, mutta laitan sen jännityksen piikkiin. Nyt kun ei jännitä enää niin paljon ja olo on itsevarmempi, omatkin tekemiset ovat varmempia.

Tähän kauteen lähdettäessä oli selvää, että Haatainen muodostaisi LP Viestin keskitorjujakaksikon maajoukkuepelaaja Anna Czakanin kanssa.

Haataisen asema ei ole horjunut, vaikka seuraan hankittiin Beth Vinnell. Kanadalainen on kuitenkin toistaiseksi saanut ihailla Haataisen ja Czakanin mainioita otteita lähestulkoon kokonaan kentän laidalta.

– Ihan varmasti pystyn menemään tästäkin tasosta vielä eteenpäin. En ole todennäköisesti koskaan valmis. Nyt on hieno kehityskäyrä ylöspäin ja on luottavaisempi fiilis siitä, että kehityn vielä lisää, Haatainen sanoo.

Haatainen mainitsee tulevaisuuden tavoitteekseen ulkomaan kentät.

– Pitää saada ensin ehjiä kausia ja vastuuta Suomessa.

Nuori pelaaja uskoo myös pelaavansa lentopalloa vielä pitkään kilpailullisesti, jopa kymmenen vuoden päästäkin.

– Jos vain paikat kestävät ja intoa riittää, niin kyllä, Haatainen vakuuttaa.

Liigan hyökkäysprosenttitilastossa Haatainen on tällä hetkellä kolmantena niistä pelaajista, jotka pelaavat säännöllisesti. Haatainen on päättänyt hyökkäyksensä pisteeseen 54-prosenttisesti. Hänen edellään ovat vain LiigaPlokin Jaelyn Keene sekä joukkuekaveri Czakan.

– Tykkään pelata ”Vikin” (passari Viktoriia Tuchashvili) kanssa nopeaa. Siirto on ehkä lemppari tällä hetkellä. Se on toiminut oikein hyvin, Haatainen naurahtaa.

Miten luonnehtisit itseäsi keskitorjujana?

– Tykkään lukea peliä. Passin jälkeen lähden torjunnassa liikkeelle ja toivon, että jalat vievät eteenpäin. Enemmän olen kuitenkin hyökkäävä keskari.

Haataisen kaltaisten kehitystä janoavien pelaajien kannalta on harmillista, että Mestaruusliiga joutui keskeyttämään kauden toistaiseksi heikentyneen koronatilanteen vuoksi. LP Viestin kausi liigassa jatkuu parhaassakin mahdollisessa tapauksessa vasta 13. tammikuuta.

– Epätietoisuus on asia, jota on hankala käsitellä. Omalta osaltaan epävarmuus voi vaikuttaa myös harjoitteluun, kun ei ole mitään päämäärää. Toisaalta treenaaminen on myös kivaa, Haatainen summaa positiivisen kautta.

Jos ja kun kausi taas jatkuu ja keväällä pystytään mitaleista taistelemaan, luottaa Haatainen omaan joukkueeseen kuin vuoreen. Oli sitten loppupeleissä vastassa LP Kangasala, Pölkky Kuusamo tai Hämeenlinna.

– Jos pelaamme omaa hyvää peliämme, kaikki on mahdollista, Haatainen nyökyttää.

”Salossa on tosi hyvä yhteisö”

Savonlinnassa varttunut Nea Haatainen saapui LP Viestiin viime kaudeksi Pölkky Kuusamosta. Salosta on ehtinyt muodostua keskitorjujalle jo tuttu ja turvallinen kaupunki.

– Onhan tämä huima parannus Kuusamoon verrattuna. Salossa on paljon enemmän tapahtumia ja tosi hyvä yhteisö muutenkin. Olen tykännyt olla täällä, Haatainen kehuu.

Haatainen keskittyy toistaiseksi pelkästään lentopallon pelaamiseen.

– Tällä hetkellä en opiskele. Olen huomannut, että se toimii näin parhaiten minulle.

Vapaa-ajalla Haatainen viettää aikaa muiden LP Viestin pelaajien kanssa.

– Tosi paljon hengataan yhdessä, käydään kahvilla, katsotaan leffoja ja Temppareita. Ihan mitä vain keksitään, Haatainen kertoo.