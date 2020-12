Pelastusarmeijalta pyydetty tavallista enemmän apua jouluun – ihmiset toisaalta myös lahjoittavat enemmän kriisin aikana

Pelastusarmeijalle on saapunut tänä vuonna huomattavasti enemmän avunpyyntöjä joulua varten. Näin sanoo Pelastusarmeijan markkinoinnin ja yritysyhteistyön vastaava Anne Fredriksson.

– Yhteydenotot sosiaalipalveluihimme ovat lisääntyneet. Ihmiset ovat hädässään turvautuneet Pelastusarmeijaan, sillä heillä on muun muassa taloudellisia huolia ja tuleva joulu askarruttaa monia. He miettivät sitä, miten joulun voi järjestää, ja tämä liittyy usein taloudelliseen tilanteeseen, Fredriksson kertoi puhelimitse.

Joulun aikana avunpyynnöissä korostuvat Fredrikssonin mukaan perheet ja lapsiperheet, mutta säätiöön ottavat yhteyttä myös yksittäiset ihmiset. Jälkimmäiset hakevat apua muun muassa yksinäisyyteen. Lisäksi monet avuntarvitsijat miettivät muun muassa sitä, mistä he saisivat joulupöytään tarjottavia sekä lapsille leluja.

Perinteisten patojen rinnalle uusia lahjoitustapoja

Fredriksson kertoi lisäksi sähköpostitse STT:lle, että avun tarve on kasvanut syksyn aikana. Samalla hän kuitenkin lisäsi, että kriisiaikana ihmiset myös auttavat tavanomaista enemmän.

Perinteisten joulupatojen äärellä olevat vahdit sonnustautuvat kasvomaskeihin ja pitävät turvavälit kunnossa. Korona-aika lisää Fredrikssonin mukaan myös muiden lahjoitustapojen käyttöä ja niistä tiedottamista. Vaihtoehtoisia lahjoitustapoja ovat muun muassa pienemmät ulkona sijaitsevat padat, joihin ei tarvitse vahteja, sekä nettilahjoitukset.

– Tästä joulusta lähtien joulupataa voi alkaa tukea myös kuukausilahjoittajana. Lisäksi ulkopadoissa on tarrat, joissa on tuotu esille muita lahjoitustapoja. Myös Joulupadan markkinoinnissa korostetaan nettilahjoitusta.

Miljoona euroa pääosin rahana

– Sen jo tiedämme, että nettipata on lähtenyt hyvin käyntiin, samoin kirjekeräys, Fredriksson kertoi sähköpostissaan.

Lahjoitukset ovat kaiken kaikkiaan kasvaneet tänä vuonna jo noin 10 prosentilla siitä, mitä oli koossa samaan aikaan viime vuonna.

– Kokemuksemme on, että kriisiajat saavat ihmiset lahjoittamaan enemmän. Myös yritykset ovat aktivoituneet tänä vuonna edellisiä vuosia enemmän,

Viime vuoden noin miljoonan euron joulupadan tuotto koostui Fredrikssonin mukaan suurimmaksi osaksi rahalahjoituksista. Kokonaissummasta noin 10-20 prosenttia tuli tavaralahjoituksista. Apua jaetaan tarvitseville sekä ennen joulua että seuraavan vuoden aikana.

Miia Sebany, Ilmo Ilkka

STT

