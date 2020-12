Perustuslakivaliokunta yrittää saada Haavisto-mietinnön alkuviikosta valmiiksi, maanantaina ylimääräinen kokous

Perustuslakivaliokunta ei saa tällä viikolla valmiiksi mietintöään ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasiassa, kertoo puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.).

– Perustuslakivaliokunnalla on maanantaina illalla ylimääräinen kokous, ja mietintö yritetään saada valmiiksi alkuviikosta, Ojala-Niemelä viestitti STT:lle.

Valiokunnan viikkosuunnitelmaan on merkitty asian käsittely vielä tiistaille.

Perustuslakivaliokunta on selvittänyt, onko Haavisto toiminut lainvastaisesti tehdessään ratkaisuja Al-Holin leirin suomalaisiin liittyen. Asian käsittely on kestänyt kohta vuoden.

