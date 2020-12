Perustuslakivaliokunta valitsi Antti Rinteen puheenjohtajakseen

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on valinnut Antti Rinteen (sd.) puheenjohtajakseen. Asiasta kertoi valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) STT:lle. Rinteen puheenjohtajuus hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa keskiviikkoaamuna.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toiminut Johanna Ojala-Niemelä (sd.) jäi maanantaina sairauslomalle, sillä hänellä on todettu hyvälaatuinen aivokasvain.

Rinteen paikalle eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi on nousemassa Tarja Filatov (sd.). Varapuhemiehen vaali käydään perjantaina eduskunnassa.

Varapuhemiehen paikalle puoluejohto kaavaili alun perin eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Lindtmania, mutta tämä kieltäytyi tehtävästä.

Ojala-Niemelä kertoi viime viikolla Me Naiset -lehdelle antamassaan haastattelussa menevänsä leikkaukseen Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Hän toivoo pääsevänsä palaamaan töihin vielä talven aikana.

Tarkoitus on, että sairausloman jälkeen Ojala-Niemelä palaa perustuslakivaliokunnan johtoon ja Rinne ja Filatov aiempiin tehtäviinsä.

Juridiikka ja politiikka menivät sekaisin Haavisto-käsittelyssä

Perustuslakivaliokunnalta valmistui viikko sitten mietintö, joka koski ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimintaa al-Holin leirin suomalaislasten kotiuttamisessa. Siihen on liittynyt monenlaista kuohuntaa ja julkista jälkipyykkiä.

Valiokunnan odotetaan nyt kohentavan omaa uskottavuuttaan ja arvovaltaansa. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) arvioi viime viikolla, että erityisesti valiokuntaan otetut 15 varajäsentä kaipaavat lisäkoulutusta. Vehviläinen sanoi myös, että hänen mukaansa on näyttänyt siltä, että perustuslakivaliokunnassa on mennyt juridiikka ja politiikka osittain sekaisin. Hänestä vuodoista pitää myös päästä eroon.

Valiokunnan jäsenet vuotivat tietoja ennen mietinnön valmistumista muun mussa Helsingin Sanomille ja MTV:n uutisille. MTV:lle vuodettiin vihreiden kansanedustajan Outi Alanko-Kahiluodon viesti hallituspuolueiden jäsenille. Sen on tulkittu pyrkineen pehmentämään valiokunnan kantaa Haavistosta.

—

Korjattu juttua klo 13.50: Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi nousi Tarja Filatov. Puhemiehen vaali on perjantaina, jolloin Filatovin on todellisuudessa määrä virallisesti nousta 1. varapuhemieheksi.

Saila Kiuttu

STT

