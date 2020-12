Pfizer puolitti arvionsa siitä, montako koronarokoteannosta se voi toimittaa tänä vuonna

Lääkeyhtiö Pfizer on puolittanut arvionsa siitä, kuinka monta koronarokoteannosta se pystyy toimittamaan tänä vuonna. Asiasta kertoo muun muassa Wall Street Journal.

Pfizerin mukaan se pystyy toimittamaan vuoden loppuun mennessä 50 miljoonaa rokoteannosta, kun aiempi arvio oli sata miljoonaa annosta.

Syynä hitaampaan valmistusprosessiin ovat haasteet tuotantoketjun kanssa. Pfizerin mukaan raaka-aineiden tuotantoketjun laittaminen pystyyn valtavia tuotantomääriä varten on vienyt arvioitua enemmän aikaa.

Wall Street Journalin lähteen mukaan ensimmäiset raaka-aine-erät eivät myöskään laadultaan täyttäneet vaadittuja standardeja, mikä hidasti tuotannon käynnistymistä.

Vaikeuksien ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa ensi vuoteen, jolloin Pfizer aikoo toimittaa 1,3 miljardia rokoteannosta.

Rokotteen lupakäsittely kesken EU:ssa

Yhdysvaltalaisen Pfizerin ja saksalaisen Biontechin kehittämä rokote on antanut testeissä 95-prosenttisen suojan koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Rokotteella ei ole havaittu vakavia sivuvaikutuksia.

Britannia antoi tällä viikolla ensimmäisenä länsimaana Pfizerin rokotteelle käyttöluvan. EU:ssa ja Yhdysvalloissa lupakäsittely on kesken.

Britannia on tilannut Pfizeriltä 40 miljoonaa rokoteannosta, mikä riittää 20 miljoonan ihmisen rokottamiseen. Vielä marraskuussa brittihallitus arvioi, että maahan voitaisiin saada loppuvuoden aikana 10 miljoonaa annosta, mutta nyt arvio on laskenut 4-5 miljoonaan annokseen.

EU on tilannut rokotetta 300 miljoonaa annosta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi torstaina, että Suomeen tulee annoksista arviolta 3,6 miljoonaa, mikä riittää 1,8 miljoonan suomalaisen rokottamiseen.

Myös muiden yhtiöiden rokotteita on tulossa lupakäsittelyyn.

https://www.wsj.com/articles/pfizer-slashed-its-covid-19-vaccine-rollout-target-after-facing-supply-chain-obstacles-11607027787?mod=hp_lead_pos6

Anssi Rulamo

STT

Kuvat: