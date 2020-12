Pienet perhejuhlat ja etämuistaminen näkyivät koronajoulun ostoskoreissa – jouluruuissa suosittiin aiempaa pienempiä pakkauskokoja

Koronajoulu muutti asiakkaiden jouluostoskoria enemmän kuin vuosiin, kertoo K-ryhmä. Jouluviikon myyntidatan perusteella jouluruuissa suosittiin aiempaa pienempiä pakkauskokoja.

– Myyntilukujemme perusteella näyttäisi siltä, että joulua on vietetty pienemmällä porukalla. Moni on valmistellut omannäköisensä joulun, ja ostoskoriin on päätynyt erilaisia tuotteita kuin normaalijouluna, kertoo K-ryhmän päivittäistavaratoimialan tavarakaupan johtaja Harri Hovi tiedotteessa.

K-ryhmässä kinkkumyynti ylsi ennätyslukemiin, mutta eniten kasvoi kuitenkin pienten, korkeintaan kolmen kilon kinkkujen menekki. Niiden myynti lisääntyi 36 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Suomi näyttää näin noudattaneen yhteisruokailun suhteen koronasuosituksia.

Kalat ja juustot monipuolistuivat

Hovin mukaan joulun kalapöydän tarjonta monipuolistui yhä useammassa kodissa. Suosiotaan perinteisen lohen rinnalla kasvattivat muun muassa mädit, graavilohet sekä majoneesipohjaiset kala- ja äyriäisruoat.

– Näyttää myös siltä, ettei kokonaista lohta graavattu yhtä usein itse kuin aiemmin, vaan kaupan itse tehdyt kalaherkut, kuten kalamestareiden graavit ja kylmäsavulohet, kasvattivat suosiotaan, Hovi sanoo.

Juustolautanen näyttää löytyneen yhä useammasta joulupöydästä. Joulumakeisissa kauppansa tekivät perinteisten suosikkien rinnalla hienommat ja käsintehdyt konvehdit.

