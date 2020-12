Pilvet pilaamassa tähdenlentojen huippuyön – taivaalle kannattaa kuitenkin tähyillä myös lähiöinä

Tulevana yönä taivaalla olisi nähtävissä hyvissä olosuhteissa runsaasti geminidien tähdenlentoja, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Geminidit ovat viimeisin vuoden kolmesta runsaimmasta meteoriparvesta. Sen parasta havaintoaikaa on maanantain ja sunnuntain välinen yö, jolloin olosuhteiden niin salliessa tähdenlentoja voisi nähdä jopa 70 tunnissa.

Tänä vuonna kuu ei haittaa kirkkaudellaan geminidien havaitsemista. Ihanneolosuhteita ei ole kuitenkaan luvassa, sillä Ilmatieteen laitoksen mukaan yöstä on tulossa pilvinen.

– Suomen yllä on matalaa pilveä, eikä tähän säätilaan ole tulossa suuria muutoksia. Ihan itärajalla näyttäisi, että pilvipeite voi vähän rakoilla, mutta aika epätodennäköistä se on, kertoo STT:lle Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Toivoa tähdenlentojen bongaamiselle kuitenkin vielä jää, sillä meteoreja näkyy myös lähiöinä. Paras aika tähdenlentojen havaitsemiseen on aamuyö.

Ursan mukaan geminidit ovat melko hitaita ja niiden mukana on usein kirkkaita meteoreja, jotka jättävät vanoja.

Geminidien jälkeen tänä vuonna on mahdollista vielä havaita ursidien tähdenlentoja, joita nähdään 17.-26. joulukuuta. Ursidien paras havaintoaika on tiistaina 22. joulukuuta aamuyöllä, jolloin hyvissä oloissa voidaan nähdä noin 5-10 tähdenlentoa tunnissa.

Miia Sebany

STT