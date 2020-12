Pitkä rokotusoperaatio alkoi

Varsinais-Suomen koronarokotukset alkoivat maanantaina Tyksissä Turussa. Eilen alettiin rokottaa henkilökuntaa myös kolmessa muussa sairaanhoitopiirissä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä alkuun päästiin jo sunnuntaina.

Koko maassa ensimmäisinä rokotetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijät, jotka hoitavat koronapotilait sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat. Heidän jälkeensä vuorossa ovat niin kutsutut riskiryhmäläiset eli ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksiat.

Tapaninpäivänä Suomeen tuli vajaat 10 000 rokotetta. Rokote annetaan kahdesti, joten sitä riittää lähes 5 000 ihmisen rokottamiseen. Varsinais-Suomeen rokotetta saatiin vajaata tuhatta ihmistä varten.

Esimerkiksi yli 70-vuotiaita on Suomessa noin 800 000, joten pitkään jatkuva operaatio on vasta alussa. Se antaa kuitenkin valoa vuoden pimeimpään aikaan.

Kansalaisten turvaksi annetut käyttäytymisohjeet ovat edelleen voimassa, vaikka rokotukset ovat alkaneet.

Rokottaminen ei näy nopeasti myöskään sairaaloissa tai muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa. Suojavälineitä käytetään ja turvaväleistä ja käsihygieniasta huolehditaan niin kuin tähänkin asti. Toimintaan rokotukset vaikuttavat aikaisintaan vasta viikkojen päästä, kun vahvistusrokote on annettu ja annokset alkavat vaikuttaa yhdessä.

Uusien koronatartuntojen määrä on Suomessa laskenut selvästi. Viimeisen kahden viikon aikana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan raportoitu runsaat 4 000 tartuntaa, mikä on yli 2 000 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon jaksolla.

Omalta osaltaan valoa tuovat THL:n joulun alla julkistamat tutkimustulokset koronasta toipuneiden tilasta. Tutkimusten mukaan suurimmalla osalla koronatartunnan viime keväänä saaneista oli vielä kuusi kuukautta tartunnan jälkeen elimistössään runsaasti vasta-ainetta. Tämä lisää luottamusta myös siihen, että rokotteiden antama suoja kestää pitkään.