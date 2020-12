Pohjois-Korea suunnittelee kansainvälistä turistikohdetta Kumgang-vuorelle – pääministerin mukaan luvassa on koko muun maailman kadehtima kohde

Pohjois-Korea aikoo kehittää Kumgang-vuorelle kansainvälisen lomakohteen, kertoi diktatuurin valtiomedia KCNA sunnuntaina.

Luonnonkauniilla alueella on aiemmin käynyt runsaasti eteläkorealaisia turisteja. Noin vuosi sitten Pohjois-Korean hallitsija Kim Jong-un määräsi naapurin rakennuttamat rakennukset tuhottaviksi. Kimin mukaan alue näytti rähjäiseltä.

Pohjois-Korean pääministeri Kim Tok-hun painotti sunnuntaina KCNA:n mukaan, että maa haluaa rakentaa uuden turistialueen ”omalla tavallaan”. Luvassa on pääministerin mukaan koko muun maailman kadehtima kulttuurikohde.

Matkailu päättyi ampumiseen

Kumgang-vuorella on vieraillut satoja tuhansia eteläkorealaisia turisteja, kertoo uutistoimisto AFP. Lomakohde oli tärkeimpiä Koreoiden välisiä taloudellisen yhteistyön muotoja Kaesongin teollisuusalueen lisäksi.

Vuonna 2008 pohjoiskorealainen sotilas ampui kuoliaaksi hyväksytyltä alueelta poikenneen eteläkorealaisen turistin, minkä seurauksena etelä lopetti matkat alueelle. Pohjois-Korea on sittemmin halunnut jatkaa tuottoisaa turismia, mutta nykyään se on kansainvälisten pakotteiden vastaista.

Myös pohjoisen halpaa työvoimaa hyödyntänyt yhteistyö Kaesongin teollisuusalueella on päättynyt maiden välisiin erimielisyyksiin.

Pohjois-Korean hallinnon on todennäköisesti vaikea löytää varoja Kumgangin lomakohteen jälleenrakennukseen, arvioi professori Leif-Eric Easley eteläkorealaisesta Ewha-yliopistosta AFP:lle.

– Hallinto tarvitsee ulkopuolisia sijoituksia, mutta samaan aikaan se suhtautuu ylenkatseella eteläkorealaisiin kumppaneihin, Easley sanoo.

AFP

STT

Kuvat: