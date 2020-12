Pohjoisessa tänään talven tähän mennessä kylmin pakkaspäivä

Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pilvistä, Lapissa pilvisyys alkaa vähetä ja pakkanen kiristyy selkenevillä alueilla.

– Heikkoja kuuroja on vielä liikkeellä maan keskivaiheilla. Eilinen olikin sateisempi päivä, mutta nyt nuo sateet ovat kuihtumassa, kertoo STT:lle Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Pohjoisessa päivä on talven tähän mennessä kylmin. Päivällä keski- ja Pohjois-Lapissa on paikoin 20 astetta pakkasta ja yöllä 20-30 pakkasastetta.

Etelässä ollaan päivällä hieman plussan puolella, ja iltaa kohti sää kylmenee.

Maan keskivaiheilla pakkasta on 1-2 astetta. Illalla ja yöllä pakkanen voi kiristyä parilla asteella.

Myöhään illalla Suomea lähestyy sadealue lounaasta.

– Lounaissaaristossa alkaa sadella jo illan aikana, ja yöllä se (sadealue) tulee maan länsi ja lounaisosaan. Ihan lounaisimpana sataa vettä, mutta sisämaan puolella myös lunta tai räntää.

Yöllä sää lauhtuu lounaasta alkaen ja ajokeli heikkenee maan etelä- ja länsiosassa.

STT

Kuvat: