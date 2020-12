Poliisi ja bilettäjät leikkivät kissaa ja hiirtä Madridissa – salajuhlista voi tulla suuret sakot

Espanjan pääkaupungissa Madridissa poliisille on ilmennyt koronasulun myötä uusi työtehtävä: salabailaajien jahtaaminen. Vaikka yöelämä on teoriassa suljettuna ja öisin on ulkonaliikkumiskielto, poliisin ratsioista on tullut kaupungissa tavallisia.

Espanjassa baarit ja ravintolat saavat olla auki, mutta sallittu asiakasmäärä on pudotettu puoleen. Aivan kuten monissa muissakin maissa, juhlat ovat kuitenkin edelleen jatkuneet.

Poliisin mukaan jotkut kokoontuvat baareihin sulkemisajan jälkeen niin, että ovi laitetaan lukkoon. Toiset taas vuokraavat asuntoja ja taloja viikonloppujuhlia varten, ja lisäksi Madridissa on järjestetty jopa satojen ihmisten bileitä puistoissa ja varastorakennuksissa. Suurimmassa osassa turvallisuusohjeita ei noudateta.

Jose Luis Morcillo Madridin poliisijohdosta kertoo, että kotibileiden määrä on ulkonaliikkumiskiellon myötä kasvanut. Hän huomauttaa uutistoimisto AFP:lle, että vaikka valtaosa ihmisistä noudattaa sääntöjä, vähemmistöllä on vaikeuksia ymmärtää riskejä.

– Keski-ikä on suurin piirtein 30, joten he eivät ole enää nuoria, mutta vastuuttomia he ovat.

Poliisi on käynyt tuhansissa bileissä

Bileitä järjestävät myös klubien omistajat, joiden klubit ovat kiinni. He kokoavat ihmisiä vieraslistoiltaan salaisiin bileisiin, joihin on sisäänpääsymaksu.

– Mikä on pelottavampaa kuin tilanne, jossa nyt elämme sulkujen, rajoitusten ja vähenevien vapauksien kanssa? lukee yhdessä Halloween-bilekutsussa, jossa mainitaan 20 euron pääsymaksu.

Morcillo huomauttaa, että 90 ihmistä samassa asunnossa on ilmeinen riski.

– Ihmiset ovat hyvin lähellä toisiaan, tanssivat, eivät käydä maskeja, tupakoivat ja joskus käyttävät huumeita, hän kuvailee.

Lokakuun lopun ja joulukuun puolivälin välisenä aikana Madridin poliisi on keskeyttänyt lähes 3 000 bileet, tehnyt ratsian lähes 300 klubille ja antanut lähes 8 000 ihmiselle sakot maskittomuudesta. Seuraukset ovat huomattavat: bileisiin osallistumisesta, maskittomuudesta ja tupakoinnista voi kustakin saada 600 euron sakon, ja suurimmille juhlien järjestäjille enimmäissakko on 600 000 euroa. Jättisakko on annettu kaksissa juhlissa Madridin laitamien teollisuusalueilla.

STT

Kuvat: