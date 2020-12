Poliisin mukaan Koskelan henkirikoksessa on nöyryyttäviä piirteitä, 16-vuotiaan uhrin pahoinpitely kesti kymmeniä minuutteja

Helsingin poliisi kertoo edistyneensä Koskelan henkirikoksen tutkinnassa. 16-vuotiasta poikaa pahoinpideltiin poliisin mukaan useita kymmeniä minuutteja eri paikoissa Koskelan sairaala-alueella. Poliisin mukaan väkivallassa on ollut nöyryyttäviä piirteitä. Uhrilta oli esimerkiksi riisuttu vaatteita.

Uhrin vartalossa oli poliisin mukaan lukuisia erilaisia vammoja, jotka on aiheutettu eri tavoin. Poliisi ei kommentoi tekotapaa tai vammoja tarkemmin. Henkirikos tapahtui perjantaina 4. päivänä joulukuuta, ja uhri löydettiin seuraavana maanantaina.

Ikätoverinsa murhasta epäillyt kolme poikaa ovat edelleen vangittuina. Poliisin mukaan epäillyistä kaksi oli lauantaina käynyt katsomassa uhrin ruumista ja tarkastaneet, hengittääkö tämä. Paikalta on viety pois sinne jätettyjä kaljatölkkejä. Epäillyt ovat poliisin mukaan lisäksi keskustelleet tapahtumista ja miettineet ruumiin hävittämistä tai kätkemistä.

Poliisi: Taustalla pidempään jatkunutta kiusaamista

Poliisi epäilee kolmikon pahoinpidelleen uhria jo aiemmin, ja että taustalla oleva kiusaaminen on jatkunut pidempään.

– Tilannetta voisi kuvata siten, että kyseessä on ollut tilanne, jossa uhria on pidetty ”kaverina”, mutta samaan aikaan kiusattu eri tavoin. Olen varsin tietoinen, että termiin kiusaaminen kohdistuu kritiikkiä ja jotkut kokevat sen vähätteleväksi. Kun käytän termiä kiusaaminen, tarkoitan toistuvaa ja systemaattista toimintaa, jolla voi olla vakavia fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia uhrille, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja Marko Forss.

Poliisi pyytää yhä tietoja perjantain tapahtumista ja aiemmasta kiusaamisesta.

– Poliisille on tullut nimettömänä tietoa, että epäillyt olisivat kiusanneet uhria aiemmin, mutta poliisi toivoo, että voisi kuulla asiasta lisää sellaisilta henkilöiltä, jotka tietävät asiasta tarkemmin. Poliisi kehottaa ottamaan yhteyttä omalla nimellä, koska silloin tietoja voidaan paremmin hyödyntää esitutkinnassa ja mahdollisen oikeusprosessin myöhemmissä vaiheissa, mikä on tässäkin tapauksessa erittäin tärkeää, Forss sanoo.

STT

Kuvat: