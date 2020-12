Presidentti Niinistö ei myöntänyt tänä vuonna armahduksia

Presidentti Sauli Niinistö ei myöntänyt tänä vuonna yhtäkään armahdusta rikoksesta tuomituille. Presidentin esittelyssä tänään iltapäivällä Niinistö hylkäsi kaikki kuusi armahdusanomusta.

Tänä vuonna presidentin esittelyissä on ratkaistu yhteensä 47 armahdusanomusta, oikeusministeriöstä kerrotaan STT:lle.

Niinistö ei myöntänyt armahduksia myöskään viime vuonna.

Viimeksi Niinistö on armahtanut rikoksesta tuomitun vuonna 2018. Presidentti myönsi vuonna 2018 kaksi armahdusta, kun vuoden aikana ratkaistiin kaikkiaan 64 armahdusanomusta.

Niinistö kertoi vuonna 2017 STT:lle, että hän ajattelee presidentin armahdusoikeuden olevan jäänne. Niinistö olisi itse valmis luopumaan presidentin tekemistä armahduksista. Hänen mukaansa saman arvioinnin voisi hyvin tehdä tuomioistuinlaitoksen sisällä.

Elinkautisvankien osalta armahduksista käytäntönä on jo vuodesta 2006 lähtien ollut, että Helsingin hovioikeus voi hakemuksesta vapauttaa tuomitun ehdonalaiseen.

– Presidentinkin kohdalla armahduksissa on aina korkeimman oikeuden (KKO) lausunto. Tämä on ikään kuin tuplakierros, kun korkein oikeus jo miettii asiaa, Niinistö sanoi.

Niinistön linja ei ole kuitenkaan noudattanut armahduksissa täysin korkeimman oikeuden näkemyksiä: hän on jättänyt armahtamatta kautensa aikana useita ihmisiä, joiden armahtamista KKO puolsi.

