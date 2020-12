PS kiri kärkeen

Perussuomalaiset nousi suosituimmaksi puolueeksi Ylen uudessa gallupissa. Kärkipaikkaa pitkään hallinnut SDP jäi nyt toiseksi niukalla erolla. Perussuomalaisten kannatus on nyt 20,9 ja SDP:n 20,6 prosenttia.

Ero mahtuu mittauksen virhemarginaaliin, mutta kärkipaikka on joka tapauksessa vaihtunut. Samalla se kertoo, että politiikassa ollaan palaamassa vähitellen taas arkeen.

Puolueiden keskinäinen kannatus on palaamassa koronakriisiä edeltävään tilanteeseen. SDP:n ja pääministeri Sanna Marinin suosio kasvoi koronapandemian aikana, kun kansalaiset olivat tyytyväisiä hallituksen tapaan hoitaa koronakriisiä.

Nyt asialistalle nousevat jo muutkin aiheet, vaikka korona jyllää edelleen. SDP:n suosio laski edellisestä gallupista 0,6 prosenttiyksikköä.

Perussuomalaisten suosio ei romahtanut missään vaiheessa koronakriisin aikanakaan, ja nyt puolueen kannatus nousi 1,4 prosenttiyksikköä.

Perussuomalaiset on pystynyt pitämään hyvin kannattajansa eduskuntavaaleista lähtien. Ylen tutkimuksen tehneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi, että puolue on saanut uusia kannattajia nukkuvien puolueesta, kokoomuksesta ja keskustasta. Perussuomalaisten suosio on kasvanut erityisesti miesten keskuudessa.

Siinä missä perussuomalaisten kannatus nousee, toinen oppositiopuolue kokoomus tuskailee hiipuvan kannatuksen kourissa. Kokoomus on nyt kolmantena 15,9 prosentin kannatuksella, jossa on laskua 0,7 prosenttiyksikköä.

Viime kuntavaalien ykköspuolue joutuu hankalassa tilanteessa puolustamaan kärkipaikkaansa kevään kuntavaaleissa.

Edellisessä kannatusmittauksessa keskustalle mitattiin pientä kasvua. Uusi gallup osoittaa, että jatkoa kasvulle ei tullut. Keskustan kannatukseksi mitattiin 12,1 prosenttia, jossa on pudotusta 0,3 prosenttiyksikköä.

Keskustan tilanne on vaikea. Puolue on jumittunut kannatuskuoppaan, josta ylöspääsy näyttää olevan tuskallista. Puheenjohtajaksi valittu tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ei suosiostaan huolimatta ole saanut puoluetta uuteen lentoon.