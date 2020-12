Puhemies Vehviläinen pistäisi perustuslakivaliokunnan jäseniä lisäkoulutukseen valiokunnan roolista

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) uskoo, että perustuslakivaliokunnan jäsenet tarvitsevat lisäkoulutusta ymmärtääkseen valiokunnan erityislaatuisen roolin. Hänen mukaansa tällä viikolla on näyttänyt siltä, että perustuslakivaliokunnassa ovat menneet juridiikka ja politiikka osittain sekaisin, mitä ei saa tapahtua. Myös vuodoista pitää puhemiehen mielestä päästä eroon.

Erityisesti koulutusta kaipaavat hänen mielestään koronakriisin aiheuttaman työmäärän takia valiokuntaan lisää otetut 15 varajäsentä, joille koulutusta ei välttämättä ole riittävästi ehditty antaa.

– Voi olla, että siinä joukossa, joka on viime päivinä työskennellyt perustuslakivaliokunnassa, eivät ole kaikki olleet yhtä tietoisia siitä, minkälainen rooli valiokunnalla ja sen jäsenillä siinä työssä on, Vehviläinen arvioi toimittajille järjestämässään tiedotustilaisuudessa torstaina eduskunnan kyselytunnin jälkeen.

Puolue pitää unohtaa, kun astuu perustuslakivaliokunnan ovesta sisään, mutta koulutuksen tarpeesta kertoo Vehviläisen mielestä myös viime päivien vuodot valiokunnasta medialle kesken käsittelyn.

– Jos on salaisia papereita, niin kyllä yleensä lähtökohta on, että niitä ei jaeta.

Hän kommentoi perustuslakivaliokunnan tilannetta medialle sen jälkeen, kun oli pitänyt palaverin eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavolan, perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd.) ja valiokuntaneuvos Matti Marttusen kanssa.

– Haluan sanoa, että vaikka viime päivinä on ollut monenlaista kuohuntaa liittyen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) tapaukseen ja perustuslakivaliokunnan työhön, niin suuressa kuvassa perustuslakivaliokunta toimii erittäin hyvin ja järjestäytyneesti.

Vuodoista eroon, medialle ei moitteita

Vehviläinen ei mennyt vuotojen osalta yksityiskohtiin. Niistä pitäisi hänen mielestään päästä eroon, olipa kysymys perustuslakivaliokunnasta tai muista eduskunnan valiokunnista.

– Jos ollaan tekemässä mietintöä tällaisessa asiassa (Haaviston ministerivastuu), ja valiokunnasta lähtee tietoa ulospäin laajasti, se vaikeuttaa valiokunnan omaa työtä ja sisäistä luottamusta.

Media sen sijaan sai Vehviläiseltä puhtaat paperit.

– Minulla ei ole moitteen sijaa median toiminnasta. Toimittajat tekevät omaa työtään, mutta valiokunnan työskentelyn kannalta tärkeätä on, että pystytään säilyttämään sisäinen luottamus, kun asioita käsitellään.

Perustuslakivaliokunta on puhemiehen mielestä itse paras arvioimaan, millä tavalla se kohentaa omaa uskottavuuttaan ja arvovaltaansa tässä tilanteessa, ja siitä on valiokunnassa torstaina hänen mukaansa myös keskusteltu.

Vehviläinen aikoo lisäksi järjestää helmikuussa laajan puhemiehen aamukoulun, johon osallistuisi myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä kaikkien valiokuntien ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

– Siinä käydään perustuslakivaliokunnan luonnetta ja roolia koko talon kannalta läpi.

Nykyisessä järjestelmässä korjattavaa

Puhemiehen mielestä syytä on myös arvioida, onko nykyisessä järjestelmässä korjattavaa. Hänen mielestään on ongelmallista, että suuressa salissa otetaan kantaa juridisiin kysymyksiin, koska kansanedustajien tehtävä on pääasiassa ottaa kantaa poliittisiin kysymyksiin. Tällainen ongelma syntyi esimerkiksi kesäkuussa, kun suuressa salissa päätettiin kansanedustajan syytekynnyksestä. Sellaiset tapaukset ovat kuitenkin onneksi harvinaisia, Vehviläinen sanoi.

Ministerivastuuasiassa puolestaan kymmenen edustajaa voi tehdä muistutuksen perustuslakivaliokuntaan, mutta ongelmallista Vehviläisen mukaan on, että samat henkilöt voivat olla myöhemmin perustuslakivaliokunnassa käsittelemässä asiaa.

– Minusta se ei ole hyvä. Vaatii säädösmuutoksen, jos tästä halutaan päästä eroon. Itse pitäisin sitä hyvänä, että näin tultaisiin tekemään.

Perustuslakituomioistuinta Vehviläinen ei kannata, vaikka yleensä siihen siirtyminen nostetaan aina esiin, kun perustuslakivaliokuntaan liittyy kohua. Hän huomauttaa, että perustuslakivaliokunnan kautta Suomessa saadaan hallituksen esitysten perustuslaillisuudesta kanta jo ennakkoon. Perustuslakituomioistuin arvioisi vasta jälkeenpäin, onko joku toimeenpantu laki perustuslain mukainen vai ei.

Sanna Nikula

STT

