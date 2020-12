Puolustusvoimien henkilöstömäärää on lisättävä lähivuosina sadoilla, sanoo puolustusministeri Kaikkonen

Puolustusvoimien henkilöstömäärään tarvitaan tällä vuosikymmenellä satojen vakanssien lisäys, arvioi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.). Hänen mukaansa tälle hallituskaudelle sovittu sadan vakanssin lisäys on hyvä ensiaskel pidemmässä kehityksessä.

– Arvioni mukaan tällä vuosikymmenellä tarvitsemme Puolustusvoimiin noin 500 uutta tehtävää, tämä se suuruusluokka on, Kaikkonen sanoi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) journalistiseminaarissa tiistaina.

Kaikkosen mukaan henkilöstön määrän kasvattamisesta aiotaan linjata keväällä julkistettavassa puolustusselonteossa, ja hän toivoo hankkeelle kannatusta yli puoluerajojen.

Kaikkosen mukaan henkilöstöä on muun muassa rasittanut Suomen turvallisuusympäristön kiristymisestä johtuva valmiusvaatimusten ja toiminnan tason merkittävä kasvaminen Puolustusvoimissa. Uudet teknologiat ja uhat vaativat myös lisäpanostuksia samalla kun perinteiset uhat eivät ole mihinkään poistuneet, pikemminkin päinvastoin, Kaikkonen arvioi.

Aiemmat leikkaukset painavat yhä

Lisäksi taustalla vaikuttavat yhä Puolustusvoimiin vuosia sitten tehdyt supistukset.

– Globaalin finanssikriisin jälkeiset leikkaukset olivat Suomen puolustamisen näkökulmasta, voi sanoa, liian raskaita, Kaikkonen arvioi.

Oman lisähaasteensa jaksamiseen on Kaikkosen mukaan tuonut koronaepidemia, jonka takia niin kantahenkilökunta kuin varusmiehetkin ovat joutuneet venymään. Ministerin mukaan koronan takia luodussa vuorottelusysteemissä havaitut ongelmat varusmiesten maastoruokailun riittävyydessä on noteerattu ja korjausliike käynnistetty.

– Osaltani aion katsoa sen perään, että varusmiehet eivät näe nälkää siellä suorittaessaan palvelusta, Kaikkonen lupasi.

Puolustusvoimat tiedotti tiistaina, että kahden henkilöstölle tänä vuonna tehdyn kyselyn mukaan palkatun henkilöstön kyky palvelustehtävien hoitamiseen on erinomaisella tasolla huolimatta poikkeuksellisen ajan lisähaasteista. Jaksamista ja työhyvinvointia aiotaan edelleen kehittää muun muassa estämällä liian suurten harjoitusvuorokausimäärien kertyminen yksittäisille henkilöille.

