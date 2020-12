Putin: USA:n tiedustelupalvelut Navalnyin myrkytyssyytösten takana

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan syytökset oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä ovat peräisin yhdysvaltalaisilta tiedustelupalveluilta.

Kansalaisjournalistiverkosto Bellingcat uutisoi maanantaina tutkimuksestaan, jonka mukaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n agentit ovat varjostaneet Navalnyia vuosien ajan ja olleet hänen elokuisen myrkyttämisensä takana. Putinin mukaan tiedot ovat kuitenkin todellisuudessa peräisin Yhdysvaltain tiedustelupalveluilta ja henkilökohtainen hyökkäys häntä vastaan.

– Tämä ei ole tutkimus, vaan yritys laillistaa Yhdysvaltain tiedustelupalvelun materiaaleja, Putin sanoi vuotuisessa lehdistötilaisuudessaan.

Hän sanoi venäläisten tietävän, että Yhdysvallat seuraa heidän agenttejaan.

Putinin mukaan Navalnyi on saanut tukea Yhdysvaltain tiedusteluelimiltä, minkä vuoksi häntä on voinut olla syytä seurata. Putinin mukaan Venäjällä ei kuitenkaan ole ollut syytä myrkyttää Navalnyia, ja jos tämä olisi haluttu tappaa, siinä olisi onnistuttu.

– Jos joku olisi halunnut myrkyttää hänet, he olisivat varmaankin vieneet sen loppuun asti, Putin sanoi.

Navalnyi selvisi myrkyttämisestä hengissä ja pääsi sairaalasta oltuaan hoidossa reilun kuukauden.

Putin ei tapansa mukaan kutsunut Navalnyia nimeltä, vaan puhui hänestä ”potilaana Berliinin klinikalla”. Hän korosti sitä, että antoi siirtää Navalnyin Venäjältä Saksaan sairaalahoitoon.

Presidentin mukaan myrkytyssyytökset ovat Navalnyille tapa nostaa profiiliaan ja tehdä itseään tunnetuksi. Putin sanoi, että poliitikkojen kannattaisi mieluummin keskittyä konkreettisiin poliittisiin ohjelmiin.

Putinin mukaan myös muu häntä koskeva uutisointi on Yhdysvaltain informaatiosodankäyntiä, eikä hän ole edes pystynyt lukemaan uutisia kokonaan, koska niissä on hänen mukaansa niin naurettavia väitteitä.

Putin toivoo hyvää yhteistyötä Bidenin hallinnon kanssa

Putinilta kysyttiin myös Venäjän ja Yhdysvaltain suhteista. Toimittaja kysyi hieman provokatiivisesti, miksi venäläiset hakkerit eivät onnistuneet tällä kertaa auttamaan Donald Trumpia vaalivoittoon.

– Venäläiset hakkerit eivät koskaan ole auttaneet ketään Yhdysvaltain presidenttiä tulemaan valituksi tai sekaantuneet Yhdysvaltain sisäisiin asioihin. Näitä syytöksiä käytetään heikentämään maidemme välisiä suhteita, Putin sanoi.

Hän totesi toivovansa, että Yhdysvaltain ja Venäjän välisiä erimielisyyksiä voidaan ratkoa tulevan presidentin Joe Bidenin hallinnon kanssa. Putin sanoi, että Bidenin laajasta kokemuksesta sisä- ja ulkopolitiikassa on varmasti apua.

Putinilta kysyttiin myös, antaisiko Venäjä tarvittaessa turvapaikan Trumpille. Putin sanoi, että siihen ei ole tarvetta, sillä puolet amerikkalaisista kannattaa Trumpia, joten hän ei varmasti ole lähtemässä mihinkään kotimaastaan.

Putin onnitteli alkuviikosta Bidenia vaalivoitosta.

Vaikka Putin kiisti venäläisten yrittäneen vaikuttaa Yhdysvaltain vaaleihin, hän sanoi uskovansa, että Venäjän ensi vuoden duumanvaaleissa nähdään ulkomaisia vaikuttamisyrityksiä.

Putin vakuutti ottavansa rokotteen omalla vuorollaan

Lehdistötilaisuudessa on käsitelty paljon myös koronavirukseen liittyviä asioita. Putin kertoi, että hän ei ole vielä ottanut koronavirusrokotetta, koska terveysviranomaiset eivät ole vielä hyväksyneet sitä hänen ikäryhmänsä käyttöön.

– Olen lainkuuliainen kansalainen. Kuuntelen asiantuntijoiden suosituksia, joten en ole ottanut sitä vielä, Putin sanoi.

Presidentti kertoi kuitenkin ottavansa rokotteen heti, kun on hänen ikäryhmänsä vuoro. Putin vakuutti Venäjällä kehitetyn Sputnik V -rokotteen olevan tehokas ja turvallinen.

Putin suitsutti hiljattain julkistettua rokoteyhteistyötä venäläisten ja brittiläis-ruotsalaisen AstraZenecan kesken.

Venäjällä aloitettiin aiemmin tässä kuussa kansalaisten rokottaminen. Rokotetta ei ole kuitenkaan vielä lähiaikoina riittävästi kaikille venäläisille.

Putin myönsi, että koronapandemia on aiheuttanut venäläisille suuria ongelmia, mutta sanoi Venäjän selvinneen pandemiasta paremmin kuin useimmat muut maat. Hän vakuutti hallituksen ryhtyneen toimiin esimerkiksi kohonneen ruuan hinnan pitämiseksi aisoissa.

Anssi Rulamo

STT

