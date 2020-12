Rajoituksilla uuteen vuoteen

Varsinais-Suomessa siirryttiin joulukuun alussa koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Tilanteet ovat edelleen hyvin erilaisia eri puolilla maakuntaa, mutta yleisarvio tehdään sairaanhoitopiiritasolla.

Maakunnassa koronan leviämisen ehkäisemiseksi annettuja suosituksia jatketaan yli loppiaisen, näillä näkymin ainakin 10. tammikuuta asti.

Kunnilla on mahdollisuus päättää omista suosituksistaan paikallisen tilanteen mukaisesti. Salon kaupunki päätti tällä viikolla kiristää koronarajoituksia ja pitää esimerkiksi sisäliikuntapaikkansa kiinni joulun yli. Terveyskeskussairaalan osastoilla on vierailukielto joulun yli.

Alueellinen päätösvalta toimii myös niin päin, että epidemiatilanteen parantuessa sulkupäätöksiä voidaan purkaa nopeasti. Nytkään ei ole itsestään selvää, että samanlaiset rajoitukset ovat käytössä kaikkialla maakunnassa.

Salossa koronatilanne on vakaa, ja uusia tapauksia on viime päivinä tullut vähän. Somerolla taas tilanne on heikentynyt lyhyessä ajassa. Kummassakin kaupungissa kokonaistilanne on väkilukusuhteutettuna huomattavasti parempi kuin Turussa.

Salon naapurista löytyy edelleen kuntia, joissa tartuntoja on alle viisi eli ne eivät näy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoissa.

Koulujen joululoma alkaa ensi viikolla, ja moni aikuinenkin pyrkii pitämään vapaata välipäivinä.

Jouluaika tulee jäämään pitkäksi aikaa ihmisten muistiin poikkeuksellisen hiljaisuutensa takia. Vaikka joulu on periaatteessa rauhoittumisen aikaa, siihen liittyy normaalisti myös sukulointia ja muuta kyläilyä, ja uutta vuotta on tapana ottaa vastaan riehakkaasti.

Kun rajoituksia ja suosituksia noudatetaan, tällä kertaa juhlitaan hillitysti pienessä piirissä.

Tavoite on saada uusien tartuntojen määrä vähenemään nyt käytössä olevilla keinoilla ja epidemia lopulta nujerrettua.

Vastuuta kannetaan yhdessä. Kevään kaltaista valmiuslain käyttöä ja sen turvin tehtyjä toimenpiteitä ei halua kukaan.